5跡象代表身體虛 65歲以下也可能發生

世界新聞網／輯
衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質。示意圖。（美聯社）
衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質。示意圖。（美聯社）

衰弱症（Frailty）指的是一個人身心遭遇疾病或傷害的復原能力，醫師說衰弱不只出現在老年人身上，65歲以下也可能發生，及早發現衰弱有助於提高患者的生活品質，醫師分享包括行走速度緩慢、疲倦、體重減輕等五個需要注意的衰弱徵兆。

德新社報導，全科醫師拉札克（Nasrin Razzaq）說，衰弱症是一種症候群，也就是一組能幫助診斷的症狀和跡象，臨床上想到衰弱症會想到65歲以上的長者，認為和身體衰老和生理變化有關，但65歲以下也會發生。

拉札克說，能診斷衰弱症讓醫療人員能更全面地思考病人的情況，及早發現也能改善病患的生活品質，他們對衰弱症付出的所有努力的目標就是試圖維持病患在家獨立生活的能力，因為這也是大多數人的願望。

判斷是否有衰弱症，有五個需要注意的跡象。第一個是行走速度緩慢；拉札克說「三公尺計時起走」（Timed Up and Go）是測量方式之一。醫師拿計時器，受測者站起，走三公尺後轉身再走回來，完成整組動作不超過10秒表示正常，超過10秒表示有點慢，屬輕度虛弱，超過15秒是中度虛弱。

接著是虛弱，可能的表現為握力下降或全身性肌肉無力，握力也可由儀器測量。第三是疲倦，拉札克說總是感到疲倦也是全科醫師常見的症狀，疲倦本身並非衰弱症症狀，但若伴隨肌肉無力或步行速度緩慢，醫師就會懷疑該人有衰弱症。

第四是體重減輕，拉札克說人們會因為衰弱而體重大幅下降，重要的是醫師要確認體重減輕和癌症或其他更嚴重的狀況無關，一旦排除就會被認為是衰弱的病症，和肌肉無力有關，醫學上稱為肌少症，會影響體重計上的數字。

最後是生病後痊癒需要的時間較長，拉札克說有時病患會說自己咳嗽，本來三到四天就會好，結果一周甚至兩周才痊癒。

拉札克說，衰弱症分為健康、輕度衰弱、中度衰弱和重度衰弱四等級，醫師會判斷病人在哪個階段，並提供需要的服務和照護。

拉札克說，衰弱症並非老化的必要部分，在醫師稱為衰弱前期或輕度衰弱的早期階段是可改善的，藉由增加肌肉量、改善糖尿病控制和腎功能，衰弱症就能逆轉成衰弱前期或完全康復。

一旦開始出現衰弱症狀，拉札克建議聯繫全科醫師，他說這不侷限於自己的家庭醫師，現在已有受過培訓的初級照護團隊、臨床藥師和照護協調員知道如何照護有症狀和擔憂自己有衰弱症的人。

