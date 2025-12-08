我的頻道

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

這種美洲原住民常用的莓果 可縮短感冒病程

世界新聞網／輯
接骨木莓（elderberries）對人體有益，但食用時要非常小心，因為未經烹煮的果實對人體有毒，會導致腹瀉、嘔吐和噁心，但烹煮就能消除毒性。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay
美國人去年花了1.75億元購買接骨木莓（elderberries）產品，這個小小的紫色莓果已經被原住民族和傳統醫學使用了上千年，美洲原住民利用它來退燒和治療呼吸道疾病，西方醫界也證實其保護免疫特性，過去多項研究更指出，服用接骨木莓糖漿或茶能舒緩感冒症狀及縮短病程。

獨立報（The Independent）報導，班納貝伍德醫療中心（Banner Baywood Medical Center）臨床藥師埃爾多斯（Kelly Erdos）說，接骨木莓無法治癒感冒或流感，但可能有助於舒緩某些人的症狀，但也可能增加感冒或流感的風險，因為細胞忙著對抗來自過敏原或汙染的自由基，無法有效對抗病毒。

接骨木莓的神奇功效一部分和其含有的抗氧化劑有關，這些物質可預防細胞損傷。接骨木莓還有花青素，這個強效抗氧化劑被認為和降低血壓有關，還會提供稱為類黃酮的天然化合物。克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）指出，人體腸道內的細菌分解類黃酮後，它們對身體不同部位都有助益。

接骨木莓還有大量已被證實可以縮短感冒病程的維生素C。梅約診所（Mayo Clinic）家庭醫師布拉卡蒙特（Jesse Bracamonte）說，若得到病程約7天的一般感冒，維生素C能讓病程減少約13小時。

100克的接骨木莓含有6至35毫克的維生素C；根據聯邦健康指南，女性每日應攝取約75毫克的維生素C，男性則為90毫克。

也有醫師認為，接骨木莓中還有血凝素，研究顯示這種蛋白質能預防感染。拉姆診所（Lam Clinic）說，血凝素能阻止病毒自我複製及穿透細胞壁，進而防止感染和擴散至全身。

除了縮短感冒病程，研究也發現每天飲用12盎司的接骨木莓汁長達一周可以增進腸道健康也有助減重，而添加接骨木莓萃取物的產品對肌膚有舒緩功效。

接骨木莓對人體有益，但食用時要非常小心，因為未經烹煮的果實對人體有毒，會導致腹瀉、嘔吐和噁心，但烹煮就能消除毒性。

不過，食品藥物管理局尚未核准接骨木莓的保健食品；服用新的營養補充劑前應先諮詢醫師。

