頻繁查看手機 研究：恐損害認知能力

英國諾丁漢特倫特（Nottingham Trent）大學與南韓啓明（Keimyung）大學的研究發現，每日查看手機約110次可能顯示高風險或使用行為有問題。示意圖。Image by Pexels from Pixabay

傍晚時分，艾美（Amy）拿起手機查看是否有新訊息，不到半小時，她已查看手機8次；一小時過去，她共查看手機17次，其中兩次是連續動作。華盛頓郵報報導，對許多人而言，查看手機已成為如同呼吸或眨眼般的無意識反射動作；如同艾美使用手機的模式，突顯人們與手機互動頻率極高。

當查看手機的次數超過某個臨界點，便可能對認知能力造成損害。英國諾丁漢特倫特（Nottingham Trent）大學與南韓啓明（Keimyung）大學的研究發現，每日查看手機約110次可能顯示高風險或使用行為有問題。

加州州立大學多明格斯山（Dominguez Hills）分校榮譽退休心理學教授羅森（Larry Rosen）歷時八年調查青少年與千禧世代後發現，受試者每日查看或解鎖手機的次數介於50至100餘次，清醒時平均每10至20分鐘就會操作一次。

史丹佛大學醫學院精神病學與成癮醫學教授倫布克（Anna Lembke）指出，手機與數位媒體對大腦具有強化作用，會啟動與毒品酒精相同的強迫性習慣迴路，使人不假思索地查看手機，當無法查看或接觸時便產生戒斷（withdrawal）反應。

根據市調公司YouGov五月份針對手機使用習慣的調查，當被問及睡前擺放裝置的地方時，8成美國受訪者表示會將手機留在臥室，其中多數人會放在床邊。人們往往低估自己查看手機的頻率，當被問及每日拿起手機的次數時，多數受訪者自認約為10次。

注意力中斷

新加坡 管理大學研究發現，頻繁查看裝置造成的干擾會導致更多注意力與記憶缺失；相較於所有螢幕使用時間，手機查看頻率才是預測日常認知失調的更有力指標。

不斷解鎖手機迫使大腦快速切換，逐漸破壞專注單一事務的能力。數十年前，知名電腦科學家溫伯格（Gerald M. Weinberg）便曾警告，同時處理多項事務與頻繁切換，可能使生產力降低達80%。

但此一習慣已成風潮，YouGov調查顯示，超過半數美國人在社交場合（如與人共餐或聚會）期間會多次查看手機。

上班時，每4名參與30分鐘會議者就有一人承認至少查看手機一次。加州大學 爾灣分校研究員馬克（Gloria Mark）指出，每次工作中斷後，需耗費逾25分鐘才能重新集中注意力。

多數人整天接收訊息、郵件與警報等推播，其中許多源自社群媒體 。羅森表示，人們持續對聯繫的需要會增加大腦的生化反應，特別是引發焦慮的化學物質如皮質醇，它驅使人每天檢查手機超過100次。

不僅限於年輕族群

自2007年蘋果iPhone問世，智慧手機徹底改變了人類的生活。皮尤（Pew）研究中心最新調查指出，如今多數美國成年人持有此類裝置，90%每日上網。

不時拿起手機的習慣已跨越世代，羅森表示，智慧手機與社群媒體風行後，如今世代差異已微乎其微，所有人都深陷於手機所建立的連結中。

德國海德堡大學研究團隊發現，僅需72小時不使用手機，大腦活動便開始呈現類似藥物戒斷的模式。這項研究指出，短暫遠離手機有助重整獎勵迴路（reward circuits），提升其彈性，進而改善不良使用習慣。

專家提出擺脫手機有害使用習慣的簡單方法。倫布克指出，關閉通知、刪除非必要應用程式、改成灰階模式（grayscale），並偶爾關機，這些都能降低手機的強化效應。她更建議，有時可將手機留在家中，提醒自己即使沒有手機也能自在生活。

羅森強調，控制查看手機頻率，主動設定「關機」時段；主導權應在人的手中，而非手機。