車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

世界新聞網馬雯婷／即時報導
在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。示意圖（路透）
各州的機動車與交通法規不盡相同。信不信由你，在某些州，睡在自己的車裡可不像赤腳開車那樣，可能讓你惹上大麻煩。

為什麼在車裡睡覺會成為問題？以下是交通部、法律資料來源，以及汽車保險公司針對「在車內睡覺」所提供的重要資訊。

你可以在休息站睡覺嗎？

在（正確）停好的車裡睡覺，本身不是聯邦層級的犯罪。但「你在哪裡睡」以及「睡多久」，可能會決定你會不會收到一張不太好看的罰單

駕駛想在車裡休息的原因很多，例如長途駕駛的疲勞。然而，有些州對此規定嚴格。例如，在田納西州的休息站，禁止過夜停車。根據田納西州交通部對歡迎中心與休息站的規範，車輛不得停留超過兩小時。

在車裡睡覺是否合法？取決於地點與停留時間

沒錯，即使是專門設立的休息區，有些州仍然限制車輛停留時間。田納西州的停留時間限制就是全美最短之一；相較之下，德州的州際休息站則允許停留長達24小時，並允許過夜。

此外，一些大城市也明文禁止在公有或私有土地上睡在車裡。根據Allstate保險旗下的Direct Auto Insurance，這表示即使是在公有或私有停車場過夜，也可能是不合法的。

那麼，對駕駛友善、常被視為「過夜停車天堂」的沃爾瑪，又是什麼立場？

沃爾瑪允許過夜停車嗎？

沃爾瑪不能凌駕州法而單獨制定過夜停車規則。它沒有全國一致的政策來允許RV或汽車在停車場過夜。根據沃爾瑪官方FAQ，是否允許RV停留，是由各門市經理依據停車空間與當地法規自行決定。

因此，不論是公有或私有停車場的相關規定，也同樣適用於沃爾瑪停車場。即使某些門市經理願意讓你在車內休息，你仍可能因違反當地的逗留（loitering）法規而受到處分。

會因為在車裡睡覺而吃罰單嗎？

根據全國律師目錄平台LawInfo.com 的資訊，如果你在禁止車內睡覺的州被執法人員發現，可能會收到罰單或被引用相關條文處分。若你處於酒醉狀態，情況更嚴重，只要執法人員能證明你有「意圖」在酒醉狀態下駕車，就可能構成犯罪。因此，最好的做法就是事前規畫，避免讓自己陷入危險或違法的情境。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）則提供有關疲勞駕駛的建議，指出駕駛若感到疲倦，可喝咖啡並在指定休息站小睡20分鐘。NHTSA強調，充分休息是避免疲勞駕駛的關鍵，而疲勞駕駛可能導致致命後果。

