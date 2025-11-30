4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

我的頻道

世界新聞網／輯
酪梨。Image by sandid from Pixabay
酪梨。Image by sandid from Pixabay

酪梨種子種出綠樹不僅簡單又有趣，而且是很適合淡季和孩子一同進行的活動。因為酪梨是熱帶植物，所以寒冷氣候下無法在室外度過冬天，可以改種在室內；雖然室內栽培的酪梨不會結果，但能當漂亮的室內綠植。

美聯社報導，園藝專家達米雅諾（Jessica Damiano）說，她從小嘗試在室內種植各種水果種子，像是桃子、芒果和酪梨，現在她不再將此視為科學實驗，而是創造免費植栽的方法，透過玻璃看到根蔓延非常有趣。園藝區第9到11區可在室外種植任意種類的酪梨，但室內植栽選擇較小而能適應室內環境的哈斯（Hass）酪梨更適合。

達米雅諾說，種植酪梨盆栽的步驟如下。首先將酪梨種子沖洗乾淨，讓種子尖頭朝上垂直拿著，沿著種子中心周圍插入四根木牙籤，並且立在玻璃杯口或容器邊緣，加水到牙籤的高度，讓種子下半部沒入水中，最後將容器放在窗台邊或光源下方，每隔幾天換水。數周內便會看到種子底部長出根、上方長出新芽，種子外殼可能會隨時間逐漸脫落。

當新芽有數英寸高，而且長出葉子，就能移除牙籤將植株移植到排水良好的培養土裡，記得讓種子尖端暴露在空氣中，並使用下方有排水孔的容器。隨著葉子越長越多，修剪低處稍高的葉片讓植株長得更茂密。如果盆栽要放在室內，應擺在陽光最充足的窗邊，避免直接曝曬。

土壤完全乾燥再澆水，但別讓土乾燥太久，將手指戳入花盆感受根部土壤的濕度，就能判斷是否需要澆水。如果土壤很乾，把花盆放到水槽內，稍微開水龍頭讓水慢慢注入土中，直到有水從排水孔流出。每隔4到6個月用酪梨專用肥料，或緩釋均衡肥料，依照4-6-4、5-5-5或包裝所示的比例施肥。

酪梨 園藝

