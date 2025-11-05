餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
使用洗碗機對環境更友好。示意圖（美聯社）
洗碗可能真的是一件令人頭疼的家務。不管你用哪種方式，都會消耗大量能量，無論是依靠洗碗機的電力，還是用自己的雙手手洗。你或許會好奇：哪種方式對地球更友好呢？幸運的是，科學有答案，而且可能會出乎你的意料。

據Real Simple報導，了解手洗與機洗哪個更環保，以及如何讓這項日常家務盡量減少對環境的影響，都是非常值得關注的話題。

哪種洗碗方式對環境更友好？

乍看之下，手洗似乎是最環保的方式，畢竟洗碗機除了用水，還要消耗電力。但事實上，使用洗碗機對環境更友好。密西根大學的一項研究對比了機器洗碗與手洗，結果顯示，使用洗碗機產生的二氧化碳排放量不到手洗的一半，且用水量也明顯低於手洗。

這項研究以每周洗四次碗、持續十年的情況為例：

．使用洗碗機會產生2090公斤的溫室氣體，而手洗則產生5620公斤。

．洗碗機的用水量為16300加侖，手洗則需要34200加侖。

此外，洗碗機通常使用比手洗更高的水溫，這不僅能讓碗碟更乾淨，還有助於消毒。例如，Kitchenaid 表示其洗碗機每次用水約3至4加侖，水溫可達155華氏度，而根據美國地質調查局的數據，廚房水龍頭每分鐘的水流量約為1.5至2加侖。

如何讓洗碗更環保

無論你選擇哪種方式洗碗，都有一些方法可以降低碳足跡：

1.洗碗前不要沖洗

許多人習慣在將碗碟放入洗碗機前先沖洗，但現代大多數洗碗機和洗碗劑可以在不預洗的情況下去除污垢（實際上，碗碟髒一點反而效果更好）。只需將大塊食物刮掉丟進垃圾桶即可。跳過預洗每次可降低約3%的能耗。

2.正確擺放碗碟

洗碗機放置不當可能導致部分碗碟洗不乾淨，而重洗則浪費水和電。

3.關閉加熱烘乾功能

加熱烘乾每次會增加約11%的能耗，改用自然風乾或手動擦乾可以節省能源。

4.洗滿一整機再啟動

洗碗機無論滿載或半載，耗電量相同，因此每次盡量放滿碗碟。

5.選擇節能洗碗機

購買新洗碗機時，可以選擇帶有Energy Star標誌的機型，代表其能耗低於一般洗碗機。

6.手洗時使用「雙槽法」

改變手洗方式可以減少用水量。如果你習慣整個洗碗過程一直開著水龍頭，這是最耗能的方式。

建議使用兩個水槽（或兩個水盆）：一個裝熱肥皂水洗碗，另一個裝清水沖洗。先在熱肥皂水中刷洗碗碟，再放入清水沖洗，最後放在晾乾架上自然風乾。

7.手洗前先浸泡

將碗碟放入溫熱肥皂水中至少15分鐘，讓洗滌劑充分作用。之後只需輕輕刷洗和沖洗即可清潔，能大幅減少水和能源消耗。

