餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
洗碗可能真的是一件令人頭疼的家務。不管你用哪種方式，都會消耗大量能量，無論是依靠洗碗機的電力，還是用自己的雙手手洗。你或許會好奇：哪種方式對地球更友好呢？幸運的是，科學有答案，而且可能會出乎你的意料。
據Real Simple報導，了解手洗與機洗哪個更環保，以及如何讓這項日常家務盡量減少對環境的影響，都是非常值得關注的話題。
哪種洗碗方式對環境更友好？
乍看之下，手洗似乎是最環保的方式，畢竟洗碗機除了用水，還要消耗電力。但事實上，使用洗碗機對環境更友好。密西根大學的一項研究對比了機器洗碗與手洗，結果顯示，使用洗碗機產生的二氧化碳排放量不到手洗的一半，且用水量也明顯低於手洗。
這項研究以每周洗四次碗、持續十年的情況為例：
．使用洗碗機會產生2090公斤的溫室氣體，而手洗則產生5620公斤。
．洗碗機的用水量為16300加侖，手洗則需要34200加侖。
此外，洗碗機通常使用比手洗更高的水溫，這不僅能讓碗碟更乾淨，還有助於消毒。例如，Kitchenaid 表示其洗碗機每次用水約3至4加侖，水溫可達155華氏度，而根據美國地質調查局的數據，廚房水龍頭每分鐘的水流量約為1.5至2加侖。
如何讓洗碗更環保
無論你選擇哪種方式洗碗，都有一些方法可以降低碳足跡：
1.洗碗前不要沖洗
許多人習慣在將碗碟放入洗碗機前先沖洗，但現代大多數洗碗機和洗碗劑可以在不預洗的情況下去除污垢（實際上，碗碟髒一點反而效果更好）。只需將大塊食物刮掉丟進垃圾桶即可。跳過預洗每次可降低約3%的能耗。
2.正確擺放碗碟
洗碗機放置不當可能導致部分碗碟洗不乾淨，而重洗則浪費水和電。
3.關閉加熱烘乾功能
加熱烘乾每次會增加約11%的能耗，改用自然風乾或手動擦乾可以節省能源。
4.洗滿一整機再啟動
洗碗機無論滿載或半載，耗電量相同，因此每次盡量放滿碗碟。
5.選擇節能洗碗機
購買新洗碗機時，可以選擇帶有Energy Star標誌的機型，代表其能耗低於一般洗碗機。
6.手洗時使用「雙槽法」
改變手洗方式可以減少用水量。如果你習慣整個洗碗過程一直開著水龍頭，這是最耗能的方式。
建議使用兩個水槽（或兩個水盆）：一個裝熱肥皂水洗碗，另一個裝清水沖洗。先在熱肥皂水中刷洗碗碟，再放入清水沖洗，最後放在晾乾架上自然風乾。
7.手洗前先浸泡
將碗碟放入溫熱肥皂水中至少15分鐘，讓洗滌劑充分作用。之後只需輕輕刷洗和沖洗即可清潔，能大幅減少水和能源消耗。
上一則
大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過
下一則
FB留言