我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)
在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美生活長達十七年的小紅書用戶「回龍教九袋長老」近日發文，分享自己與妻子決定帶著兩個孩子回國定居的原因，貼文發布三天內吸引近兩百條留言，引起眾多海外華人共鳴與討論。他總結自己回國的理由，從生活體驗、教育文化、家庭親情到生活方式轉變，句句真實，觸動不少在外多年華人的心弦。

他回顧這些年輾轉美國各州求學、工作、創業、成家，形容「在美國賺錢容易，但生活無聊透頂」。他認為長期居住雖安穩，卻少了生活的熱度與人情味。第二個原因是孩子教育，他與妻子一致決定讓孩子在中國完成幼兒園與小學低年級教育，打好中文與數學基礎，再於三年級後回美繼續學業，「不想讓孩子完全美國化，希望他們能了解祖先的文化」。他強調，中西文化並行的孩子在未來競爭中會更具優勢。

親情也是這對夫婦回國的重要考量。他提到自己與妻子長年旅居海外，雙方父母多次來美探望卻「度日如年」，難以適應當地生活。「回國能讓孩子擁有與爺爺奶奶、姥姥姥爺共同生活的童年，也讓老人重拾親情的溫度。」此外，他在加州經營一間可遠端運營的小公司，收入足以支撐生活，妻子則辭去美國公立小學老師的工作，準備專心照顧家庭。他笑言：「不算大富大貴，但日子足夠。想換種生活方式。」

貼文一出，引發多地華人網友熱烈回應。網友留言「我和你一樣，回國一年了，每天都在慶幸這個決定」、「孩子回來太幸福了。」也有不少準備回流的家庭分享計畫，「我們明年也打算從矽谷搬回上海」、「孩子小時候在國內上學，初中再回去最合適」。

但也有網友表達不同意見，認為「國內教育雖嚴謹，卻會削弱批判性思維」、「孩子回去未必能適應」。對此，作者回覆「每種教育都有取捨，只要家長願意陪伴，就能彌補不足。」部分留言則聚焦在現實層面，如身份與稅務問題。有網友問「回國後還需交美國稅嗎」，他坦言：「要交」，也有人戲稱「這是最理想的狀態——在美賺美元，在國內花人民幣」。

評論區中許多海外華人直言，「美國生活太平淡了」、「父母年紀大了，回去才是孝順」。也有網友總結，「回國的理由不外乎三個——為了孩子、為了父母、為了重新找回生活的熱氣。」作者在最後寫道，「人生不過如此，處處有花，也有泥坑。不一樣的風景，不一樣的體會。」這句話被網友反覆引用，成為這場跨國對話中最溫柔也最現實的註腳。

華人 加州 小紅書

上一則

牛肉價格飆漲 餐廳菜單悄悄換上這些食材

延伸閱讀

55歲後還有老父母 守住「4規距」和諧享福

55歲後還有老父母 守住「4規距」和諧享福
在美華人自家種菜 實現「藍莓、無花果自由」

在美華人自家種菜 實現「藍莓、無花果自由」
有點年紀更想安頓身心 她戒掉三件小事「好心情一整天」

有點年紀更想安頓身心 她戒掉三件小事「好心情一整天」
無須嚴格管教「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

無須嚴格管教「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

熱門新聞

白蛋和棕蛋幾乎沒有差別，唯一真正的差別在於母雞的品種。示意圖（路透）

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

2025-11-04 15:05
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
居家整理專家建議使用「倒放法」來整理衣櫃，將所有衣架反掛起來，每次穿過衣服後再把它正掛回去。示意圖。(取材自Unsplash @Adrienne Leonard)

斷捨離總是難以抉擇 專家教一招：無懸念 就丟它們

2025-11-02 23:30
橄欖油。Image by Steve Buissinne from Pixabay

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

2025-11-05 10:26
示意圖。（新華社）

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

2025-11-07 13:31
專屬長者優惠讓每趟旅程都能省下數百甚至上千美元。示意圖（美聯社）

退休也能玩很省…18個長者專屬「旅遊折扣」一次看

2025-11-03 14:46

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？