在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美國生活多年的華人分享帶著妻孩返回中國生活的理由。示意圖，非新聞當事者。(路透)

在美生活長達十七年的小紅書 用戶「回龍教九袋長老」近日發文，分享自己與妻子決定帶著兩個孩子回國定居的原因，貼文發布三天內吸引近兩百條留言，引起眾多海外華人 共鳴與討論。他總結自己回國的理由，從生活體驗、教育文化、家庭親情到生活方式轉變，句句真實，觸動不少在外多年華人的心弦。

他回顧這些年輾轉美國各州求學、工作、創業、成家，形容「在美國賺錢容易，但生活無聊透頂」。他認為長期居住雖安穩，卻少了生活的熱度與人情味。第二個原因是孩子教育，他與妻子一致決定讓孩子在中國完成幼兒園與小學低年級教育，打好中文與數學基礎，再於三年級後回美繼續學業，「不想讓孩子完全美國化，希望他們能了解祖先的文化」。他強調，中西文化並行的孩子在未來競爭中會更具優勢。

親情也是這對夫婦回國的重要考量。他提到自己與妻子長年旅居海外，雙方父母多次來美探望卻「度日如年」，難以適應當地生活。「回國能讓孩子擁有與爺爺奶奶、姥姥姥爺共同生活的童年，也讓老人重拾親情的溫度。」此外，他在加州 經營一間可遠端運營的小公司，收入足以支撐生活，妻子則辭去美國公立小學老師的工作，準備專心照顧家庭。他笑言：「不算大富大貴，但日子足夠。想換種生活方式。」

貼文一出，引發多地華人網友熱烈回應。網友留言「我和你一樣，回國一年了，每天都在慶幸這個決定」、「孩子回來太幸福了。」也有不少準備回流的家庭分享計畫，「我們明年也打算從矽谷搬回上海」、「孩子小時候在國內上學，初中再回去最合適」。

但也有網友表達不同意見，認為「國內教育雖嚴謹，卻會削弱批判性思維」、「孩子回去未必能適應」。對此，作者回覆「每種教育都有取捨，只要家長願意陪伴，就能彌補不足。」部分留言則聚焦在現實層面，如身份與稅務問題。有網友問「回國後還需交美國稅嗎」，他坦言：「要交」，也有人戲稱「這是最理想的狀態——在美賺美元，在國內花人民幣」。

評論區中許多海外華人直言，「美國生活太平淡了」、「父母年紀大了，回去才是孝順」。也有網友總結，「回國的理由不外乎三個——為了孩子、為了父母、為了重新找回生活的熱氣。」作者在最後寫道，「人生不過如此，處處有花，也有泥坑。不一樣的風景，不一樣的體會。」這句話被網友反覆引用，成為這場跨國對話中最溫柔也最現實的註腳。