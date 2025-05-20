每晚需睡幾小時？專家：根據住哪裡而定

8小時是一般人每天「平均」的睡眠時間，如今卻成為所有人的建議睡眠量，甚至成為一種壓力。示意圖。(圖／123RF)

8小時是一般人每天「平均」的睡眠時間，如今卻成為所有人的建議睡眠量，甚至成為一種壓力。然而這個數字並不是所有人都適用，有專家認為，需要睡多小時間才足夠，端視身處哪個地方而定。

加拿大 卑詩大學(UBC)研究人員在「美國國家科學院院刊」(PNAS)發表的研究報告指出，不同國家及地區的理想睡覺時間都不同。

研究分析了來自20個不同國家及地區共 5000 人的睡眠數據，發現平均睡眠時間，很大程度上取決於地理位置及文化差異。

領導研究的及撰寫報告的海涅博士(Dr. Steven Heine)表示，其實沒有一個適合所有人的睡眠時間。以法國為例，平均睡眠為7小時52分鐘；日本 平均睡6小時18分鐘；加拿大為7小時27分鐘；美國平均睡眠時間約為7小時。

文化背景、職業、工作與生活的平衡，以及日常安排等因素，都會影響到理想睡眠時間，而更要的是， 睡眠質素比睡眠時間多寡更為重要。

另一主要研究者克里斯汀‧歐博士(Christine Ou)指出，若睡眠時間愈接近本國文化規範者愈好，他們整體健康狀況往往更佳，這表明理想的睡眠時間是與一個人的文化及生活背景有關，每人並不相同。

研究也發現，不知何故，全部20個受研究國家及地區的居民，他們的睡眠時間，都比最佳睡眠時間至少少了一個小時。

然而，沒有證據表明，睡眠時間少的人，會比睡眠時間充足的人健康狀況較差。因此研究建議，如果若想改善睡眠習慣及睡覺時間，不妨了解所在國家及地區，每個人的平均睡眠時間，然後根據個人需求而調整睡眠時間。