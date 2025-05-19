冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦。Image by Rob from Pixabay

儲存於冷凍庫的蝦是膳食中最佳蛋白質來源之一，它們解凍迅速、富含蛋白質，且肉質飽滿，可以為紐奧良經典美食秋葵海鮮湯增添份量、提升沙拉風味，或為源自路易斯安納州 的「窮男孩三明治」（Po Boy）創造完美口感。另外，蝦的飽和脂肪含量低，是抗氧化物的良好來源，這些都讓蝦成為從三明治到海鮮大餐等各種菜餚中健康又美味的食材。如果這些食譜 讓你垂涎，從冷凍庫中拿出一包已被遺忘的蝦時，重點是：它還能安全食用嗎？

美食網站Tasting Table報導，根據美國農業部 （USDA）的說法，任何冷凍魚類或貝類都可無限期保存；然而長時間儲存後，風味與口感會減弱。新鮮貝類，如蝦和小龍蝦，必須儲存在華氏0度以下，最好在三至六個月內食用，才能享受其香甜海鮮風味與口感。

購買市售冷凍蝦時，記得檢查包裝上的保存期限與最佳食用日期，以確認安全儲存時間。若將新鮮蝦冷凍，務必在袋上標註日期以便日後查閱。即使認為自己會記得，也建議為所有冷凍食品標註日期，以便掌握儲存時間。

鮮蝦冷凍要訣

冷凍新鮮蝦時，為長時間保鮮，最好先摘掉頭部，因為頭部比其他部分更容易變質；接著將整隻蝦平鋪在盤上，放入冷凍庫中快速冷凍。蝦完全結凍後，將其裝入盒子並標註日期；雖然也可使用塑膠袋，但蝦殼尾部可能會刺破袋子。如果冷凍時將蝦放在碗中或疊在一起，會凍成一團；分層快速冷凍，可方便日後取出所需使用的份量。

解凍蝦子的最佳方法是，用漏勺盛裝、置於碗上在冰箱裡放過夜。碗可收集蝦解凍時滴下的水分，保持冰箱乾淨；此外，蝦不會浸在水中，有助於在烹煮時更快熟透，吃起來口感更鮮嫩。