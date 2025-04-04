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睡前不刷牙 醫生警告：不止傷害牙齒

編譯尤寶琪／即時報導
一位42歲的醫師再透露，睡前不刷牙的壞習慣，不僅會對我們的口腔產生影響，還會對我們的心臟產生影響，甚至可能導致危及生命的疾病。(本報資料照片)
一位42歲的醫師再透露，睡前不刷牙的壞習慣，不僅會對我們的口腔產生影響，還會對我們的心臟產生影響，甚至可能導致危及生命的疾病。(本報資料照片)

一位畢業於哈佛大學的醫師，因為在網路上指出，晚上睡前不刷牙會損害心臟健康一炮而紅。腸胃科醫師賽希(Saurabh Sethi)會定期在TikTok上，與他的49萬7000名粉絲，分下他的經驗與知識。他近期警告，每日攝取少於一茶匙鹽分，對健康「極其有害」，震驚不觀眾。

現在，這位42歲的醫師再透露，睡前不刷牙的壞習慣，不僅會對我們的口腔產生影響，還會對我們的心臟產生影響，甚至可能導致危及生命的疾病。

賽希醫師這段最新影片，觀看次數已達62萬3800次，按讚次數近9000次；他解釋，不刷牙的人患心血管疾病的風險更高。

這位來自加州的醫師表示：「研究顯示，口腔衛生不良與心臟病的風險增加有關。」他列出了三件我們該記住的事。

「口腔中的細菌會進入血液中，引發炎症，久而久之會影響心臟，」賽希醫師說，「牙齦疾病是口腔衛生不良的直接後果，同時也與心血管疾病風險的增加有關。」

最後，他補充說「研究表明，經常刷牙並進行牙齒清潔的人，往往心臟更健康，患疾病的風險也更低。」

賽希醫師敦促民眾要注意口腔衛生，尤其是在睡前，因為這是保持心臟健康的最重要的方法之一。

而在另一個影片中，這位腸胃科醫師則是透露，如果在一定的時間內，將鹽分從我們的飲食中移除，會發生甚麼情況；他警告，這樣做「極其有害」。

該影片目前已經取得超過1萬7000次觀看和數百個讚；賽希醫師解釋，鹽是一種重要的電解質，可以幫助我們的身體保持水分。

賽希醫師解釋：「如果沒有鹽分，你可能會嚴重脫水，並且你的血液容量會顯著減少，導致血壓下降。」

他進一步補充說，同時還會變得，非常想要吃鹹味的食物。

賽希醫師還提到了其他風險：「你的肌肉會變得非常虛弱，你還會感到頭暈、頭昏眼花，甚至可能昏倒；除此之外，鹽份攝取量不足，還會損害消化功能，破壞腸道健康，並因為必要營養素吸收的減少，削弱肝臟健康。」

賽希醫師最後警告：「雖然多數人都會擔心鹽分吃太多，但鹽分攝入不足則可能更危險；對多數人來說，每日攝取一茶匙海鹽是很重要的。」

心血管疾病 加州 心臟病

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