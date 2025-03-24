大肚腩不只是體重增加 研究顯示可能也是大腦老化跡象

日本研究表明，多餘脂肪囤積在腹部，不僅會出現肥胖相關問題，也是大腦衰老的跡象；示意圖。（圖／123RF）

日本研究表明，多餘脂肪囤積在腹部，不僅會出現肥胖相關問題，也是大腦衰老的跡象，研究結果2月13日發表於「高齡科學」(Geroscience)期刊。

新聞周刊(Newsweek)報導，研究第一作者表示、東京東邦大學(Toho University)醫學系教授武井義則(Yoshinori Takei)，特定類型的腹部(內臟)脂肪會影響大腦健康。

這種脂肪會釋放「CX3CL1」蛋白質，有助產生「腦源性神經營養因子」(brain-derived neurotrophic factor，BDNF)，這是一種幫助神經細胞生存和生長的蛋白質。

未參與研究的紐約「曼哈頓 消化科」(Manhattan Gastroenterology)診所首席胃腸病學主任柯達達迪安(Shawn Kodadadian)解釋，當多餘的脂肪堆積在腹部時，就會形成大肚腩，導致胃部突出，而大肚腩往往與涉入過多熱量、缺乏運動、荷爾蒙變化息息相關。

柯達達迪安說：「正常衰老也會使新陳代謝的速度降低，體重更容易增加。慢性壓力引起的高皮質醇(cortisol)會促進脂肪囤積，男性睪酮濃度低，女性更年期的雌激素變化也會造成脂肪堆積，脹氣、便秘和水腫也會讓腹部看起來更突出。」

武井及其同事發現，當年輕小鼠的脂肪與大腦連接運作順暢時，有助保持良好、健康的知能表現；隨著老鼠年齡增長，其脂肪組織產生變化，能夠抵抗發炎的CX3CL1蛋白質減少，導致大腦內的BDNF含量降低。

BDNF與長者的記憶和思考能力息息相關，因此BDNF含量降低可能導致認知能力隨著年齡增長而下降；所幸此過程可逆，當CX3CL1蛋白質的數量恢復時，有助改善年長老鼠的大腦功能。

武井說：「BDNF是一種微小蛋白質，可促進海馬迴(hippocampus)中神經元的活力和功能完整性。由於海馬迴是大腦中負責記憶形成和心理健康 的關鍵，阿茲海默症 (Alzheimer's disease)病患和重度憂鬱症患者的海馬迴會出現缺陷。」