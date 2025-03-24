睡前5大「壞習慣」讓肚子長肉 你中了幾個？

一些睡前的不良習慣不僅會影響睡眠品質，甚至會對體重產生負面影響。美聯社

良好的睡眠對健康有諸多好處，但一些睡前的不良習慣不僅會影響睡眠品質，甚至會對體重產生負面影響，並增加腹部脂肪。

健康資訊網站「Eat This, Not That」日前訪問多位營養學家，指出會增加腹部脂肪的5個常見睡前習慣，報導內容甚至衝上微博熱搜。

1. 睡前喝牛奶

很多人都習慣在睡前喜歡喝杯熱牛奶來幫助入睡，因為牛奶富含色氨酸，可以幫助放鬆、睡得更舒服。

然而，這個看似無傷大雅的習慣可能導致你長期攝入額外的卡路里，進而造成脂肪在腹部堆積。

營養專家警告說，如果每晚睡前喝12盎司全脂牛奶，卻不改變其他飲食習慣，你可能會在六個月內增加12磅，而就算是選擇脫脂牛奶，在半年內，體重還是會增加六磅以上。

2. 躺著滑手機

睡前看看社群媒體 上的訊息，一看就停不下來？營養專家指出，手機和電腦發出的藍光會抑制褪黑激素，打亂晝夜節律和良好的睡眠，甚至造成食慾不穩。

當人的睡眠品質不佳，大腦就會想要能量並渴望糖分，而為了讓大腦保持清醒，很容易會吃下更多甜食。

此外，如果沒有足夠的睡眠，荷爾蒙就會受到影響，讓人更難維持促進新陳代謝的瘦肌肉組織，也更容易增加體內脂肪。

3. 喝咖啡或茶

咖啡因是影響睡眠品質的殺手，在下午或傍晚時喝上一杯強力的咖啡會讓人在夜間無法入睡。

根據《臨床睡眠醫學期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）發表的一項研究指出，睡前六小時內攝取咖啡因會徹底破壞晚上的安穩睡眠，不僅影響睡眠模式，還會增加體重。

哈佛健康期刊的報導也指出，睡眠不足與胃泌素荷爾蒙含量增加有關，而過多胃泌素荷爾蒙會讓人感到更飢餓，進而導致體重增加。

4. 熬夜追劇

當然，熬夜追看喜愛的電影或電視節目讓人上癮是可以理解的，過度狂熱的深夜追劇可能讓你也過度攝取不健康的零食。

研究顯示，串流電視與攝取較高的卡路里和不良飲食習慣有關，尤其是時不時播放的食品廣告，容易引誘人在看電視時想吃不健康的零食。

5. 太晚吃飯

營養學家解釋說，理想情況下，應該在睡覺前三小時或更早吃完一天中的最後一餐，因為當我們睡著時，消化功能會關閉，而身體應該進入修復和癒合的模式。

反之，如果睡覺時腸道裡還有需要消化的食物，會轉移身體對治療的注意力，而專注於消化食物。

當我們睡覺時，身體正在努力儲備能量、恢復和修復，如果那些熱量就沒有被好好利用，最終可能造成腹部脂肪堆積。

另外也有研究顯示，太晚進食會打亂晝夜節律，對血糖 調節和脂肪新陳代謝造成負面影響。

此外，在接近睡眠時間才大吃大喝，可能會引發胃灼熱和消化不良，即使是睡眠品質一貫很好的人也會因此而無法好好休息，並導致食慾上升，在隔天吃得比平時的還要多。