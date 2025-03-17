水療可放鬆身心 但避免4危險行為

示意圖。Image by Andrea Piacquadio from Pexels

專家建議從事水療時應避免赤腳在澡堂的公共空間走動以及待在三溫暖時間過長等4種行為，以免讓身體感染或出現不適最後敗興而歸。

據紐約郵報(New York Post)報導，沒有什麼比享受水療更棒的事了，可以在蒸氣室排出體內毒素、透過按摩釋放所有壓力並盡情享受難得的「個人時光」。不過，如果稍不注意，這樣悠閒放鬆的一天卻可能最後以跑一趟醫生診所收尾。健康診所(Healthium Clinics)創辦人羅珊．喬瑟夫-安東尼(Rosanne Joseph-Anthony)指出，民眾在水療中心常犯的一些錯誤行為，其中一個特別糟糕的習慣，更可能導致麻煩上身。

第一、在公共區域不穿拖鞋。喬瑟夫-安東尼表示，「千萬別冒險赤腳在公共區域走動。泳池、水療區和三溫暖可能潛藏足癬與其他真菌感染。」如果腳已經有一些問題，穿鞋尤其重要，因為赤腳可能會加劇症狀，堅硬的地面也容易造成足底筋膜炎，在腳底靠近腳跟處引起疼痛感。她說，「糖尿病 患者更應特別注意，赤腳行走時可能發生難以察覺的割傷或感染。」另外，每次都要徹底擦乾雙腳，並在需要的場合穿上拖鞋。

第二、別在三溫暖待太久。民眾可能會想在三溫暖裡盡情挑戰身體極限，以獲得更佳的心血管效果，但這麼做可能很危險。喬瑟夫-安東尼提醒，「待在三溫暖的時間不要超過20分鐘。」傳統三溫暖的溫度通常介於華氏150度到195度之間，待得太久可能會引起頭暈、脫水，甚至可能導致中暑。若是三溫暖新手，她也建議從較低溫度開始並固定休息。

第三、勿輕忽暈眩警訊。如果在三溫暖、蒸氣室甚至在進行水療療程時，突然感到頭暈或過熱，千萬不要硬撐。「一旦開始感覺不舒服，應該立刻離開並坐下休息，」她表示。忽略這些警訊可能導致昏厥，甚至更嚴重的後果。喬瑟夫-安東尼還建議，孕婦、低血壓或心臟病 患者應避免使用三溫暖。若有任何健康疑慮，最好先諮詢醫生。她也提醒，「水療時，每天應飲用2到3公升的水，並飲用椰子水或均衡配方的運動飲料補充出汗流失的電解質。」

第四、按摩時，別忽略疼痛感。她說，「深層按摩力道較強，但務必注意疼痛感不能超出『舒服的疼痛』範圍。」她並強調與治療師溝通很重要，一定要清楚告知對方自己是否有舊傷、肌肉疼痛或任何健康狀況。

第五、生病或術後復原期不宜按摩。如果身體不舒服或剛從手術後恢復，預約按摩之前應再三考慮。喬瑟夫-安東尼補充說，「按摩可能會加速感染擴散。如果正處於感染期、剛做完手術或有深靜脈血栓(DVT)都應避免按摩。」