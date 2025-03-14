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胡蘿蔔靠邊站…預防黃斑部病變 開心果有效

編譯周靜芝 / 即時報導
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堅果。Image by Usman Yousaf from Pixabay
堅果。Image by Usman Yousaf from Pixabay

胡蘿蔔靠邊站！科學家發現一種堅果能提高眼睛健康的新方法。麻州塔夫茨大學 (Tufts University) 最近的研究發現，每天只需吃兩把開心果，就能預防黃斑部病變，這是美國老年人視力衰退的主要原因。

該研究主要作者譚咪·史考特（Tammy Scott）指出，研究顯示，開心果不只是美味的零食，也對眼睛大有好處；每天吃少量的開心果，有助於保護視力，尤其是當年紀漸長時。

什麼是黃斑部病變？

黃斑部是眼睛視網膜中央的感光區，與年齡有關的老年性黃斑部病變 (AMD) 是種會逐漸損害黃斑部的疾病；黃斑部一旦受損，會發現越來越難看清正前方的事物，而周邊視力則多不受影響。

紐約郵報報導，美國有將近2000萬成人患有AMD，該病又分兩種類型，速度較慢的乾性AMD 約佔80%。根據美國眼科醫學會的資料，當黃斑部隨著年齡增長而變薄時，通常是由被稱為「隱節」 (drusen) 的黃色蛋白沉澱物堆積所造成。

濕性AMD雖較不常見，但卻更具侵略性，會造成快速且嚴重的視力衰退；在這種情況下，黃斑部的功能會因為視網膜下血管的異常生長，導致液體與血液滲漏而受到損害。

年齡是兩種類型AMD的主要因素，但吸菸、肥胖、高血壓和家族病史也會有影響。雖然兩種老年性黃斑部病變都無法根治，但現有的治療方法可有助延緩疾病的進展，讓視力維持更長的時間。

堅果有助保護視力

開心果不僅口感香脆，還富含葉黃素，這是種存在於植物中的天然色素，有助於保護眼睛。

美國開心果種植協會支持的一項研究發現，在日常飲食中加入兩盎司無鹽、去殼、烘烤過開心果的人，在短短六周後，黃斑色素光密度 (MPOD) 有顯著改善。

MPOD是眼睛健康的重要指標，可度量視網膜中央含有黃斑部色素的數量。這種色素能吸收有害的藍光和近紫外線，保護視力。

史考特指出，葉黃素是種抗氧化劑，就像眼睛的太陽眼鏡一樣，可幫助預防或延緩老年性黃斑部病變的過程。

儘管葉黃素十分重要，但美國人的平均攝取量卻嚴重不足，幸好開心果可以彌補這個缺口；研究發現，兩把開心果可提供約1.6毫克的葉黃素，足以讓成人的每日攝取量增加一倍。

史考特說，只要在飲食中加入一把開心果，就能提高葉黃素的攝取量，現在就開始建立健康老化，永遠都不嫌早。

雖然許多水果和蔬菜的葉黃素含量也很高，但史考特表示，開心果由於富含天然脂肪，人體能更有效地從中吸收這種抗氧化劑。

不止對眼睛健康有益

葉黃素的好處並不僅於眼睛健康。參與這項研究的伊莉莎白·強森（Elizabeth Johnson）表示，視網膜之外，葉黃素也會選擇性地積聚到大腦中，有助減少氧化壓力與發炎；氧化壓力和發炎與心臟病糖尿病癌症等慢性疾病有關。

開心果是富含纖維與蛋白質的零食，有助於控制體重和促進腸道好菌的生長。開心果中的健康脂肪也有助於降低血壓與膽固醇，是有益心臟健康的選擇；此外，開心果富含必需的維生素與礦物質，如維生素B6、鉀、硫胺素、維生素E和鐵，對整體健康亦有助益。

心臟病 癌症 糖尿病

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