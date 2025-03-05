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即使未加熱 研究：外賣塑膠容器恐影響心臟健康

編譯陳韻涵／即時報導
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Image by IARA MELO from Pexels
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中國研究顯示，外帶餐點僅裝熱食而未放進微波爐加熱，也可能影響心臟健康，但需要更多研究佐證其直接關聯。

紐約郵報報導，中國寧夏醫科大學研究人員以老鼠實驗，讓老鼠暴露於放有煮沸水及塑膠餐盒的空間，每次暴露時間分別為1分鐘、5分鐘和15分鐘，為期三個月。

這篇發表於「生態毒理學與環境安全」(Ecotoxicology and Environmental Safety)期刊的研究結果顯示，無論塑膠與蒸騰熱氣接觸多長時間，老鼠的腸道菌落都遭受嚴重破壞、發炎，增加罹患心血管疾病的風險。

研究人員另發現老鼠的心肌出現嚴重損傷，因而推論「頻繁接觸塑膠與心臟衰竭的風險顯著相關」。

此研究並未加熱塑膠容器，只是模擬塑膠容器裝熱食的情況，凸顯外帶食品與心臟病風險的關聯。

為強化數據可信度，研究人員另徵求3200名受試者填寫接觸塑膠及個人心血管健康程度的調查問卷；結果發現，經常使用塑膠容器盛裝餐點的對象，其心臟問題更多，尤其是充血性心衰竭(congestive heart failure)。

然而，這項研究存在一項疏漏，即研究人員無法準確評估實驗鼠體內已存在哪些塑膠物質，也沒有任何老鼠確診患心血管疾病。

此外，受試者自主通報健康狀況，而非依據醫生診斷；研究人員坦言，外帶餐盒與心血管症狀之間的關聯，可能受到其他因素影響。

儘管如此，此研究成為塑膠容器導致嚴重健康問題的最新例證，研究作者建議，「有必要進一步研究長期接觸塑膠製品對健康的影響」。

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