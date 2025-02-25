哈佛研究：恆溫器設定這溫度 有利預防失智

示意圖。Image by Pavel Danilyuk from Pexels

全美約有800萬人罹患失智 症，形成社會與家庭一大負擔，如今有研究發現，若利用恆溫器維持住家環境舒適的溫度，可能有助於老人降低失智症風險。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，哈佛大學(Harvard)「欣達和亞瑟馬庫斯老化研究所」(Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research)研究人員針對麻州波士頓47位年逾65歲以上老人(平均年齡79歲，其中女性佔八成)，進行為期一年追蹤調查，發現住家氣溫維持在華氏68度至75度(攝氏20度至24度)之間，最有利於大腦健康的維護。

研究人員在每位受試者住家時間待最久的房間內安裝感測器，以便監測住家溫度，同時受試者還被要求每周多次填寫問卷，以了解他們是否有注意力不集中的問題。

研究人員指出，與住家溫度過高或過低的老人相比，住家溫度處於理想範圍的老人，自認注意力不集中的可能性偏低，顯示氣候變化與大腦正常功能有關，如果氣溫不在最佳範圍內，即使溫度增減華氏7度都可能造成注意力不集中。

研究團隊表示：「我們的研究結果顯示，在當前氣候條件下，有相當比例的老人會遭遇不利於認知能力的氣溫問題，而且氣候變遷 還會加劇問題嚴重性，對低收與資源不足的老人更加不利。」並呼籲：「應該透過公衛與住房政策來解決問題，加強弱勢族群對氣候的適應，非常重要。」

科學家表示，生活在寒冷的低溫 環境下容易血管收縮，進而限制流向大腦的血液，提高失智症風險；此外低溫也可能導致身體細胞在維持體溫時需要加倍努力發揮功能，而且隨著時間延長，細胞效率降低，換言之腦細胞可用的能量也隨之減少。

至於住家環境炎熱，高溫可能導致大量出汗與脫水現象，可能損害大腦，也會增加失智症風險；還有專家也指出室內溫度過高會影響睡眠品質，睡眠不足正是導致罹患失智症的主要危險因素。

不過研究團隊坦承觀察性的研究，無法證明住家溫度變化就是直接導致認知能力下降的因素，另外所謂的認知能力下降均為受試者的自我感覺，或由參加者主動告知而非透過臨床實驗證實。

該研究自2021年10月開始並於2023年3月完成，結果建立在先前研究基礎上，即氣溫維持在華氏68度至77度之間，老人睡眠品質最高，也是預防失智症的關鍵之一。