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租雞解決蛋荒？半年500元 每周可產1打蛋

世界新聞網／即時報導
兩隻母雞通常每周可生產一打雞蛋。美聯社
兩隻母雞通常每周可生產一打雞蛋。美聯社

買不到雞蛋？也許賓州的一家公司「租賃雞」（Rent The Chicken）可以幫到你。

據今日美國報（USA Today）報導，全國消費者都在為禽流感所帶來的雞蛋短缺和價格飆升問題而煩惱，公司共同創始人Jenn Tompkins表示，因缺蛋而打電話給Rent the Chicken的人越來越多。

什麼是 Rent The Chicken？

Rent The Chicken與美國和加拿大各地的聯盟農戶合作，將雞隻送到人們的院子裡，租用費用各異，但起租兩隻下蛋母雞約為500美元，合約期為六個月。

Tompkins說，兩隻母雞通常每周可生產一打雞蛋，租用費用還包括一個可攜式雞舍、雞隻飼料、食物和水盤，以及專家諮詢。

顧客可以選擇在租期結束時購買雞隻或者「退雞」，如果嘗試後發現自己不適合養雞，可以提早歸還。

租雞能解決雞蛋短缺問題嗎？

租雞並不能立即解決雞蛋短缺的問題，因為可供租賃的雞隻在秋天孵化，要到春天才能開始下蛋。

Tompkins表示公司主要是針對食安問題，讓人們能吃到自家後院產出的新鮮雞蛋。

Rent The Chicken於10月開始接受母雞預訂，並將於4月和5月送貨，範圍覆蓋全美29個州，但覆蓋地區外的人也可以訂購，只是價格會比較高，三隻母雞的運費為 1,550 美元。

Tompkins也提醒有興趣的消費者，每個市鎮或社區對於是否允許在後院養雞可能都有自己的條例或規定，因此必須先查詢法規。

但是在她看來，「在後院養兩到四隻母雞和在門廊上種番茄沒有太大區別。」

2023年，賓州的Tyler Kochirka說服他媽媽讓他從Rent The Chicken租了兩隻母雞且在隔年續租，然後在租雞合約結束時，以每隻40美元的價格購買了雞。之後，他家又購入了更多的雞，總數達到 10 隻。

Kochirka注意到店裡的雞蛋價格飆升，但他家的後院每周會有2到4打雞蛋，他會將額外的雞蛋分給家人、朋友和同事。

雞蛋 賓州 禽流感

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