我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅留意3關鍵事 省錢又不延誤退稅

紅州推立法：無證童按指紋 舉報無證客獲千元懸賞

專家警告：這種睡姿讓頸背疼痛 甚至阻礙呼吸

編譯周靜芝 / 即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay
示意圖。Image by StockSnap from Pixabay

每個人都有喜歡與固定的睡姿，但可能需要重新思考一下晚上爬上床時的姿勢；專家指出，一種常見的姿勢可能會產生背痛，甚至呼吸困難。

每日郵報報導，新加坡腎臟專家薩多斯卡亞（Daria Sadovskaya）指出，趴睡並將一條腿拉近胸前的姿勢「最有問題」。

她在抖音（TikTok）的影片中說明，這種姿勢會導致脊椎錯位與壓迫到神經。她說，拉起一條腿會造成骨盆轉動、扭曲下背部，導致脊椎錯位；久而久之，可能導致背部疼痛或僵硬。

薩多斯卡亞表示，長時間將頭轉向一側，會造成頸部肌肉緊張，甚至導致神經受到壓迫。臀部的位置一邊高一邊低，也會造成髖屈肌緊張，導致骨盆承受不均衡的壓力；此外，趴睡會壓迫胸部，使深呼吸更加困難，減少氧氣攝取量。

許多專家警告，趴著睡覺易造成頸部疲勞，因為頸部整晚都扭向一邊。薩多斯卡亞建議，改用其他睡姿，增加深層、長時間睡眠的機會。平躺被認為是「最佳睡姿」，因為它能讓頭、頸與脊椎獲得穩定支撐，降低疼痛風險；她說，這種睡姿也能減少對關節的壓力，不會拉扯臉部、防止皺紋產生。

她指出，側睡將手放枕頭下，也十分有益，可保持呼吸順暢，對減少打鼾與緩解睡眠呼吸中止症很有幫助；若要維持正確姿勢，可在膝蓋之間使用支撐枕頭，保持脊椎中立。

去年一項研究發現，約有六分之一的英國人患有失眠症，但65%的人從未就睡眠問題尋求協助。睡眠研究機構The Sleep Charity對2000人進行的調查發現，每十人中就有九人有睡眠問題，而每兩人中就有一人會在無法入睡時做出高風險的行為。

睡眠品質不佳與癌症、中風與不孕症等健康問題有關，專家長期以來都建議，夜間醒來不一定表示罹患失眠症，資料顯示失眠問題影響了一千四百萬英國人。不過，睡眠不足也會造成易怒、注意力不集中，以及增加罹患肥胖、心臟病與糖尿病的風險。

根據美國睡眠協會（American Sleep Association）的資料，近7千萬美國人有睡眠障礙。

失眠 新加坡 心臟病

上一則

冬季行車確保安全 這個10元小工具必要時可救命

延伸閱讀

Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步「一年半內恐不降息」

Fed官員警告關稅風險 專家：若走到這步「一年半內恐不降息」
TikTok變了 批川普影片無法上傳

TikTok變了 批川普影片無法上傳
奇貨可居 安裝TikTok的二手機 在eBay熱賣

奇貨可居 安裝TikTok的二手機 在eBay熱賣
TikTok的情蒐 川普：那麼嚴重嗎 挨批「當做籌碼 輕忽國安」

TikTok的情蒐 川普：那麼嚴重嗎 挨批「當做籌碼 輕忽國安」

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

2025-01-30 09:09
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

2025-01-29 19:55
三明治連鎖店賽百味(Subway)。路透

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

2025-02-03 09:46
豌豆。Image by Rajesh Balouria from Pixabay

綠手指出動 這5種蔬菜二月可開始播種了

2025-01-31 10:27

超人氣

更多 >
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」

肯爺帶辣妻葛萊美露3點 竟痛失2000萬 「日本人嚇壞」
大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事