我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普查克柏格言和內幕 Meta付高額和解金進核心圈

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

大廚炒菜時甩鍋好帥 是實用還是噱頭？

世界新聞網／輯
不少專業廚師炒菜時會單手甩鍋拋甩鍋中食物，但美食專欄作家認為這沒必要。廚師甩鍋示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）
不少專業廚師炒菜時會單手甩鍋拋甩鍋中食物，但美食專欄作家認為這沒必要。廚師甩鍋示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

「煸炒」（sauté）是中餐的特色也是精髓之一，在餐廳或料理比賽節目中常看到專業廚師在大火快炒的過程中用單手甩鍋將食物拋至空中，帥氣的手法讓很多人都想模仿，但料理專欄作家認為，炒的過程是否需要甩鍋端看使用哪種鍋子，若用炒鍋，那甩鍋其實一點都沒必要。

The Takeout報導，美食專欄作家瑪哈菲（Kendra Mahaffey）說，煸炒指的是在熱鍋中使用油或奶油等底料再加以翻炒，因為很多蔬菜比較密，因此目標是在添加的底料中讓它們顏色變深並增加風味。

報導指出，很多料理競賽的參賽者會用炒的手法，因為這能很快讓食物軟化及煮熟，參賽者也會拋甩鍋中食物，也就是透過甩動鍋子將食物拋至空中的手法來翻炒。

瑪哈菲認為，若炒菜時用的是傳統炒鍋，那甩鍋的動作雖然看起來很厲害，也符合「炒」的動作，但其實沒有必要，也沒有功能上的理由需要這麼做，因為專門用來炒的鍋子邊緣比煎鍋高，邊緣較高自然鍋底深，一次可以煮較多食物，所以拋甩食物是沒必要的。

而煎鍋因為邊緣相較之下較淺，所以烹煮時應該使用拋甩技巧來確保食物均勻受熱，另外也可節省時間。傳統煎鍋的鍋邊比較淺且圓潤，讓廚師可以移動並拋甩鍋中食物，省下餐後清潔廚具的時間。

瑪哈菲說，無論使用甩鍋是為了想用更實際的方式烹飪還是只是想讓人驚艷，有時候只需記得「讓事情盡可能簡單就是最好的方法」。

料理食譜

上一則

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

延伸閱讀

風味盡失 這四種食物別用微波爐加熱

風味盡失 這四種食物別用微波爐加熱
專家推薦用牛奶醃牛排 不殘留異味又爆汁

專家推薦用牛奶醃牛排 不殘留異味又爆汁
西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

西蘭花這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
堵車費到底誰之過？ 葛謨、霍楚互相甩鍋

堵車費到底誰之過？ 葛謨、霍楚互相甩鍋

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
炸魷魚。Image by martin miranda from Pixabay

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

2025-01-20 09:15
有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。示意圖。（圖／123RF）

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

2025-01-23 12:35
Texas Roadhouse牛排館。美聯社

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

2025-01-22 09:49

超人氣

更多 >
4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助

4生肖春節連迎10天大財運 屬龍得意外之財、他創業有貴人相助
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？

射鵰、封神、哪吒…2025春節檔神仙打架 頂級IP誰是贏家？
白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪