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大掃除如何省心省力？從這些地方開始清理

編譯徐薏茹／即時報導
清理瓦斯爐。Image by Liliana Drew from Pexels
清理瓦斯爐。Image by Liliana Drew from Pexels

打掃讓你力不從心嗎?如果是這樣，無論空間是大是小，光是想到要開始打掃都能讓人備感壓力，The Spruce網站訪問幾名專業清潔人員及家事專家，討論家裡是否有某個「神奇」房間或地方，讓打掃整個家更容易，以下是專家的看法。

廚房、浴室

Dirt Detective Cleaning老闆蘿雪兒·威爾金森(Rochelle Wilkinson)建議從最難清潔的房間開始，也許是廚房和浴室。

威爾金森說：「打掃廚房和浴室需要最多的刷洗，花的時間最久。」更不用說打掃會消耗多少精力，所以趁自己還有許多力氣時從這些地方開始。

打掃廚房、浴室時首先要確保所有刷洗的表面擁有足夠的時間在你打掃房屋其他地方時乾燥，重要的是，如果你的打掃工作被打斷，或提早失去動力，你能感到安心，因為那些難清理的房間已經打掃好了，尤其是浴室。

廚房水槽

如果一開始就做那麼多的擦洗工作令人提不起勁，可以從較小的地方開始，Best Hardware Supply總編輯馬卡蘭達(Miriam Joy Macalanda)提供一個完美的建議：從廚房水槽開始清理。

馬卡蘭達說：「廚房水槽是家裡的中心，當水槽乾淨時，整間房都會感覺更整潔。此外，水槽是汙垢累積最快的地方。」

馬卡蘭達將廚房水槽的打掃順序排在臥室或起居空間之前，因為這能減輕剛開始打掃的龐大壓力。

「一個閃閃發亮的廚房水槽會讓一切看起來似乎能夠應付，從水槽開始，你會感覺自己首先克服了打掃工作最糟的部分，一旦清理好水槽，其他的部分就會感覺輕而易舉。」

客廳

You Comfort紡織品及清潔專家海內斯(Ethan Hynes)說：「客廳是房屋核心的一部分，家庭成員聚在這裡、休息，或是接待客人。因此是重點打掃地方。」

由於客廳可能是家裡最大的區域之一，或者至少得花費大量時間打掃，海內斯認為先打掃客廳能夠助長持續清掃的動力，不過從客廳開始還有一個更實際的原因：可以為充滿灰塵和過敏原的大面積表面區域及軟墊家具除去灰塵或用吸塵器清潔。如果先清理這些地方，就能自動提升家裡的空氣品質。

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