2025保健新趨勢 達人點名哪些已過時、哪些正當道

瑜珈。Image by Irina L from Pixabay

這個時代，健康與養生成流行，就醫可透過視訊進行，市場充斥各種產品稱可讓人達到最佳狀態，網路也不乏名流、網紅背書的奇想妙方。紐約郵報撰稿人莎拉曼（Miska Salemann）表示，一些趨勢或產品若是太昂貴、不健康或有危險，都無法持久。身為健康專欄作家，莎拉曼審視了2025年最熱門健康趨勢，並提供專家推薦的替代方案。

跳過護膚怪招 改善腸道健康

無論是熟牛油、初乳霜還是尿布疹軟膏，Z世代熱中尋找不尋常的物品塗在臉上，並稱之為護膚新發現。但營養專家佩特魯奇（Kellyann Petrucci）表示，肌膚的保養不僅是表面功夫，飲食和所服用的保健食品也是影響整體健康的重要因素。她說，如果正為皮膚問題而煩惱，而外用的解決方案沒有效，那麼向內尋找是個好主意；而治療腸道是第一步，補充骨頭湯、膠原蛋白粉與纖維是她維持腸道健康的最愛。

跳過填充物 嘗試LED光療

注射與整形手術可能對健康造成長期影響，LED光療法已成為想要恢復肌膚青春和保持年輕者的新選擇；這些設備可以刺激細胞中的線粒體，改善細胞功能與膠原蛋白的生成。專家指出，LED儀器確實有一定的效果，儘管可能不如其他美容方法顯著。LED光療設備的市場也正快速成長，產品從面膜、治療粉刺的筆，甚至生髮用頭罩。

跳過有氧運動 與生理周期同步

高強度間歇運動（HIIT）在過去幾年大受歡迎，目的在燃燒脂肪的同時，提升有氧和無氧耐力；雖然HITT有許多好處，但這種鍛練方式不一定有效。現在，抖音 （TikTok ）上數百萬名女性提倡的是：讓運動計畫與生理周期同步。倫敦健康教練孟特拉克（Jodi Montlake）表示，女性應該在月經周期中加入普拉提、瑜珈或散步等低強度活動，可減輕經痛，並促進整體健康。

跳過流行飲食 重視健康長壽

「健康長壽」衡量的是一個人沒有慢性疾病或殘障的年數，目標不僅是長壽，還要保持健康。可考慮測試自己的生理年齡，做出長期的改變，將流行飲食換成容易融入、不過度限制的生活方式；例如以無酒精雞尾酒取代酒精飲料、選擇吃當季食物，並遵循藍區（Blue Zone）飲食。

跳過運動前能量飲 重視體能恢復

健身迷出門前，很少會不準備蛋白質沙冰或運動前營養補充品，多數人積極為運動做準備，卻忽略運動後的體能恢復。健康中心創辦人辛德（Aaron Hinde）表示，正確的健身、運動技巧與健身後的恢復是相輔相成的；透過正確的營養補充與恢復產品，伸展肌肉、促進血液循環，健身所帶來的身心疲勞是可以控制和避免的。