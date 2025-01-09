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樹脂水洗石可美化庭院又耐用 但有這個缺點

編譯尤寶琪／即時報導
被暱稱為「石地毯」的樹脂水洗石(resin bound gravel)。Image by 家妍 廖 from Pixabay
被暱稱為「石地毯」的樹脂水洗石(resin bound gravel)。Image by 家妍 廖 from Pixabay

當說到做景觀美化時，礫石是一個很受歡迎的選項，不僅價格實惠，用途廣泛，且有多種選項可以分別用於露台、人行道等；不過，如果你想為自家戶外地板選項縮小範圍，那建議可選擇在耐用性和易於維護方面，有著巨大優勢，被暱稱為「石地毯」的樹脂水洗石(resin bound gravel)。

「樹脂黏合」(resin bound)這個字，指得是用強制攪拌機將樹脂與像是礫石等骨材混合的過程。該過程生產適用於景觀美化的混合物，當樹脂硬化時，它可以有效地將礫石固定到位。而其成品比普通礫石更耐用且易於維護，你無需擔心石頭跑到自家院子裡，或著地面變得不平坦等。樹脂水洗石是一種可滲透且防雜草的表面，很適合用於打造人行道和露台等，但不適用於任何車輛需要通行的表面。

樹脂水洗石的另一個主要優點，就是它的靈活性；市面上還有其他耐用的礫石選項，其中有些甚至能像水泥一樣硬化，但外表方面的功能性就沒有那麼多元；但如果是選樹脂水洗石，你可以選擇的顏色就應有盡有，從充滿活力的藍色、綠色，到樸實的棕色，任君挑選。這讓你可以嘗試更具創意的顏色選項，甚至可以在石頭表面上添加設計。

不過有優點就有缺點，樹脂水洗石雖然優點不少，但其缺點中一，就是它比像是樹脂黏合石(resin bonded gravel)等其他替代品昂貴。「黏合」(bonding)指得是將礫石簡單地撒在一層樹脂上的過程，與用岩石膠進行礫石造景的過程很類似。但水洗礫石支撐效果更佳，減掉原本可能需要的維護費用，其叫高的成本看起來就很值得。如果你預算有限，那可以找像細礫(pea gravel)等熱門材料來節省成本，同時提早計劃，在淡季打折時先買好材料，也是節省成本的好方法。

但涉及到安裝方面時，請千萬不要想著節省成本。建議最好請專業人士來安裝，因為樹脂用起來很麻煩。但你如果決定自己動手，那最好事先做好研究，確保你能正確的準備好底層，並為自己挑出最好的樹脂。這裡建議選擇具有紫外線穩定性的樹脂，以防止地板因陽光照射而褪色；有些樹脂則有抗霜凍甚至防滑塗層等功能。以上的每個方慢，都能幫助延長你戶外地板的使用壽命，如果保養得當，你的樹脂水洗石是可以持續長達30年之久。

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