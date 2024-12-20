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聖誕應景花卉螃蟹蘭 「綠手指」不會做的5件事

編譯周芳苑／即時報導
螃蟹蘭(Christmas cactus)又名「聖誕仙人掌」。Image by PollyDot from Pixabay
螃蟹蘭(Christmas cactus)又名「聖誕仙人掌」。Image by PollyDot from Pixabay

螃蟹蘭(Christmas cactus)又名「聖誕仙人掌」，節日期間開出令人驚嘆的花朵而備受喜愛，但栽種時容易犯錯，導致花朵無法完全綻放。盆栽高手列出常見陷阱，只要一步步照著做就可避免出錯，讓花朵茁壯、充滿活力，展現喜氣明亮的色彩。

常見失誤大致有以下五項。

第一：過度澆水

過度澆水會導致植物根部腐爛；螃蟹蘭是水份多的多肉植物(succulents)，偏好土壤微乾，太常澆水會讓土壤永保潮濕，阻止根部獲得氧氣、導致腐爛並影響植物開花。建議等到土壤上端一吋的部份完全乾燥時再澆水，並且確保花盆有排水孔、使用排水良好的仙人掌土(cactus soil)，這樣才能保有健康根部、開出充滿活力的花朵。

第二：不當的照明

螃蟹蘭適合在明亮的間接光線下成長，就好像是天然的森林棲息地；如果將這些花放在陽光下直射，很容易燒焦葉子，光線太少則會阻礙生長而開不了花。建議將螃蟹蘭放置在朝北或朝東的窗戶附近，萬一沒有充份的自然光，可考慮用生長燈(grow lights)補充光線，可促進生長、綻放活力花朵。

第三：溫度不當

開花週期內溫度非常重要；突然變化可能導致花蕾掉落。白天時，螃蟹蘭最適合的溫度是華氏60到70度之間，晚上稍涼；盡量避免將盆栽放在熱源附近或通風口區域。

維持穩定是一大關鍵。尤其是在花蕾形成時，確保環境安穩可確保花朵飽滿且充滿活力；即使只是稍微調整照顧細節也都足以明顯影響開花成敗。

第四：欠缺休眠(dormancy)

螃蟹蘭的生命周期必須有「休眠」階段，一旦欠缺，節日期間難開花。

為誘導適時休眠，秋季約六週內應減少澆水並保持較低溫度，這些動作可模仿螃蟹蘭原生環境下的自然條件。休眠期過後，就可恢復常規照顧、促進開花。如果想要螃蟹蘭在年底節日期間盛開，務必要理解並尊重不可或缺的休眠期。

第五：使用錯誤的盆栽土壤混合物

盆栽混合物有誤將阻礙螃蟹蘭生長及開花；這類植物需要排水良好的土壤以免積水，一旦施用緻密或壓實的混合物將積留過多水分，恐導致根部腐爛、通氣不良。

專家建議選用仙人掌或多肉植物專用土壤混合物，或用沙子、珍珠岩調整盆栽土壤以改善排水，可確保水流動，讓根部有充份的空氣和營養。

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