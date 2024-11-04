省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

豌豆。Image by PDPics from Pixabay

炎症是眾所關注的健康問題，營養師安賽爾（Karen Ansel）表示，雖然有些發炎是正常且必要的，但長期的低度發炎卻帶來隱患，會使罹患心臟病 、糖尿病、癌症 等疾病的風險增加。健康生活網站Eating Well報導，幸好在飲食中加入大量抗發炎食物蔬菜，可讓人遠離慢性發炎。安賽爾指出，多數人都以為新鮮蔬菜是最好的選擇，但這是個常見的迷思，冷凍蔬菜和新鮮的一樣營養。以下是營養師推薦的6種他們最喜歡的冷凍蔬菜：

1. 青豆

一杯煮熟的青豆可提供降低發炎的抗氧化劑維生素C、超過每日攝取量的10%；此外，青豆含有類黃酮、類胡蘿蔔素和多酚等多種植物營養素，這些有助於對抗發炎和損害細胞的氧化壓力。

2. 番薯

一個中等大小的番薯含有的維生素A超過每日攝取量的100%，對腸道健康也有益，在控制發炎上扮演重要角色。番薯含有一種稱為抗性澱粉的纖維，能滋養腸道裡的益菌；當這些益菌滋生時，會產生被稱為短鏈脂肪酸 (SCFA) 的強力消炎劑。

3. 綠、白花椰菜

花椰菜是十字花科蔬菜家族成員，是維生素C的良好來源，並含有抗發炎化合物蘿蔔硫素（sulforaphane），它已被證明可減少發炎與氧化壓力。營養師薛斯（Vandana Sheth）說，這對控制心臟病和糖尿病等疾病者特別有幫助。

4. 甜椒與洋蔥

在冰箱裡放袋甜椒、洋蔥混合蔬菜，除了省時省事，也是讓飲食充滿各種抗發炎化合物的簡單方法。甜椒含有豐富的維生素C外，還有一種稱為槲皮素、能預防疾病的類黃酮，有助於預防糖尿病、癌症等慢性疾病。營養師安德魯斯（Lisa Andrews）表示，洋蔥含有比任何蔬菜都多的槲皮素，兩者結合，好處加倍。

5. 綠葉蔬菜

冷凍菠菜並非唯一可冷凍的綠葉菜，羽衣甘藍和寬葉羽衣甘藍也是很好的選擇。營養師戈蜜斯（Jacqueline Gomes）說，有些冷凍蔬菜加熱後會變得黏糊糊的，但這兩種綠葉蔬菜往往能保留其質感與味道，營養也不比菠菜差；它們含有大量的多酚，抗發炎且有助改善血管功能。

6. 豌豆

豌豆雖也是豆科植物，但與青豆一樣，因營養更接近蔬菜，所以農業部 認為它們是蔬菜。豌豆富含可溶性纖維，讓人體能吸收更多短鏈脂肪酸，有助降低發炎，讓腸道更健康；此外，也是有益心臟健康的植物蛋白來源。