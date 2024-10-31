維生素E對腸道、肝臟有益 但醫生不建議補充保健食品

佛羅里達州 腸胃科醫師薩哈布（Joseph Salhab）認為，每個人的飲食都需攝取更多的維生素E。他近日在抖音 （TikTok）發布的影片中稱，研究顯示，持續攝取維生素E的人，某些腸道疾病與脂肪肝的發生率較低。

薩哈布說，維生素E是強大的抗氧化劑，能保護肝臟免受氧化壓力的傷害，有助修復肝臟，並增強免疫力。

紐約郵報（New York Post）報導，今年稍早發表在「自然」（Nature）雜誌的一項研究發現，維生素E對脂肪在肝臟中積聚的非酒精性脂肪肝有保護作用；這種疾病可能造成肝臟嚴重損傷，並增加罹患心臟病 與肝癌的風險。

成人與13歲以上的青少年每日維生素E的建議攝取量為15毫克 (mg)，兒童則低於此數。

一盎司杏仁堅果約含6.8毫克維生素E，2湯匙花生醬約含2.9毫克，半杯煮熟的菠菜含1.9毫克，半杯切片芒果約含0.7毫克。薩哈布也推薦酪梨、黑莓、奇異果、蔓越莓、榛果、松子與橄欖油。

不過，薩哈布不建議服用維生素E保健食品。他說，如果服用不當，會有很大的副作用，他力薦從飲食中攝取這種營養。

最新的研究指出，即使15毫克是維生素E的每日建議攝取量，但保健食品往往含有數百毫克。過量的營養補充品可能導致維生素E中毒，引起出血、噁心、腹瀉、其他腸胃症狀、肌肉無力與頭痛。

不過維生素E中毒與缺乏症都很少見，平日飲食均衡者不太會缺乏維生素E，除非長期未攝取油脂、堅果，或由於脂肪吸收或代謝問題。薩哈布強調，適當的飲食對肝臟健康十分重要。