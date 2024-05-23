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50歲後 你可能需要的3種補品

編譯周靜芝 / 即時報導
維生素D。美聯社
維生素D。美聯社

保健食品種類繁多，各有不同功效，每個人一天服用好幾種是很平常的事。美國樂齡會（AARP）報導，一項「全國健康與營養調查」發現，超過74%的60歲及以上成年人表示，不論是綜合維生素或巧克力味鈣片，在過去一個月內至少服用過一種保健食品；約25%的人至少服用四種。

多數年長者都能從多樣化的健康飲食中獲取所需的營養，西雅圖華盛頓大學藥學教授尼安德·陳（Lingtak-Neander Chan，音譯）表示，如果擔心自己缺乏營養或經醫生檢測需補充營養，鈣、維生素D與B12，這三種是值得考慮的保健食品。

1. 鈣

隨著年齡增長，身體對維生素與礦物質的吸收能力減弱，最常見的就是；而缺鈣會導致骨折、甚至跌倒。如果沒有從乳製品、綠葉蔬菜與其他富含鈣的食物中攝取足夠的鈣（根據國家衛生院的數據，50歲以上女性及70歲以上男性多數未達標準），身體會從骨骼中提取需要的鈣，使骨骼變得更加脆弱。缺乏持續的負重運動，會讓情況更加惡化。

停經後的女性尤其容易出現骨質疏鬆的問題，但一些研究顯示，服用過量的鈣可能危害中老年人健康，對腎臟、心臟與前列腺產生負面影響；不過，還需更多研究來深入瞭解其中可能的關聯。

應盡量從乳製品、花椰菜、羽衣甘藍、鮭魚、沙丁魚與各種鈣強化穀物中攝取更多的鈣；只有經醫生檢測，從飲食所攝取的鈣不足時，才需服用鈣片。

2. 維生素D

鈣與維生素D同時服用效果最佳，因為維生素D有助身體從腸道吸收鈣。維生素D與鈣都對骨骼健康至關重要，維生素D可維護、調節免疫功能與神經系統，對心臟亦有益。

肥胖與日照不足，這兩種在美國人中常見的問題，導致維生素D缺乏。當然，從窗戶照進的陽光不算數，而安全地日照是關鍵，因為過度曝曬也會導致皮膚癌。

以下是國家衛生院提供的維生素D攝取量：19至70歲的成人每日應攝取15微克/600 IU；71歲及以上每日應攝取20微克/800 IU。此外，維生素D屬脂溶性營養素，最好在進餐後服用，因為食物中的脂肪有助身體吸收。

3. 維生素B12

維生素B12同樣是年長者普遍缺乏的營養素，國家衛生院表示，老化會影響人體吸收這種必要營養素的能力，而維生素B12在調節血液、神經與基因健康方面發揮重要功能。

素食、服用降血糖藥Metformin或以胃酸抑制劑治療某些消化問題的長者更容易缺乏維生素B12。與維生素D相同，患有克隆氏（Crohn’s）症或乳糜瀉（celiac disease）者更容易缺乏維生素B12。

國家衛生院建議成年人平均每日攝取2.4微克的維生素B12；可從魚、肉、家禽、雞蛋牛奶、蛤蜊與牛肝，以及一些強化穀物中獲取。許多綜合維生素都含有B12，也可以單獨服用。

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