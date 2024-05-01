女星艾瑪羅勃茲的住家 讓人想蜷在沙發上看書

女星艾瑪羅伯玆（Emma Roberts）。美聯社

從一塵不染的簡約風格到炫耀鋪張的華麗風格，許多名人的家儘管美輪美奐，但都只適合觀賞而不適合居住。有線電視新聞網（CNN）報導，女星艾瑪羅伯玆（Emma Roberts）在好萊塢 山的住家則適合窩在沙發上看幾本好書，每個房間都有溫暖的色調、舒適的沙發與古董珍品，後院還有一座潟湖泳池，適合夏季在池畔閱讀。

羅伯玆以主演愛情喜劇和搞笑恐怖片而成名，最近在電視劇「美國恐怖故事」（American Horror Story）中還一人分飾多角。她在2022年買下了這座房子，與三歲的兒子羅德斯（Rhodes）同住，並請設計公司Pierce & Ward重新裝潢了室內空間。新出刊的「建築文摘」（Architectural Digest）5月號，報導了她的住家改造成果。

羅伯玆的大部分家具、藝術品與佈置都是再利用或重新裝飾的。客廳裡，中央懸吊著一盞迪斯可鏡面球形燈，平裝書都被存放在櫥櫃裡，僅擺出厚重的精裝書。木質邊櫃上擺放著歌手兼演員黛比·哈利 （Debbie Harry）與加拿大 音樂家瓊妮·密契爾（Joni Mitchell）的照片；牆上還掛著羅伯玆最鍾愛的藝術品之一：攝影師朱利安·瓦瑟（Julian Wasser）為小說家瓊·蒂蒂安（Joan Didion）所拍攝的經典作品，照片中的她倚在一輛最能代表美國精神的跑車雪佛蘭（Corvette）前。

雖然許多家具都來自設計工作室或古董店，但設計師皮爾斯（Louisa Pierce）與沃德（Emily Ward）並未捨棄大眾化的品牌。羅伯玆回憶說，當她詢問自己新的廚房中島是否是訂做的，設計師笑著說是從服裝家居品牌Urban Outfitters買來的。

羅伯玆也為開始擁有書籍的兒子準備了一個房間，她選擇在天花板貼上柔和的飛雁圖案壁紙，及一張以森林為佈置主題的軟墊床。

羅伯玆說，小時候牆上與天花板上的任何東西都深深地烙印在她的腦海裡，影響了她的一生；因此，她也希望把兒子的房間佈置得更溫馨、有趣，但又不會對他造成太大壓力。