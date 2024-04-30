房子買在好學區 平均多付近30萬

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許多家長為了小孩而選擇在好學區 買房，據統計，到好學區買房，平均要多付近30萬元，在加州，好學區房價 更較全州平均價貴200萬美元以上。

兒童設備製造商智高(Chicco) 根據 Niche 全美最佳學區排行榜分析 Zillow 房價後發現，好學區房價平均較全州平均行情高出近30 萬元。

研究顯示，全美平均房價35萬3748 元，而各州最好學區平均房價高出 86%，達 65萬1662 元。

好學區與全州平均價差距最大的是德州，好學區房價較一般地區高出486%，溢價幅度最大，其次依序是密蘇里州溢價346%、康州332%、加州308%、俄亥俄州 198%。

在德州，房價平均約29萬3824 元，奧斯汀獨立好學區Eanes售價172萬1835 元；在密蘇里州，聖路易斯好學區拉杜(Ladue School District)房價104萬7091元，遠高於州平均23萬4834 元；在康州， 優質Westport 學區房價約 163萬823 元，高於州平均價37萬7247 元；在加州，帕洛阿爾托聯合學區(Palo Alto Unified School District)房價303萬407 元，較全州平均價 74萬3435 美元足足貴220萬美元以上；在俄亥俄州，辛辛那提優質學區Indian Hill Exempted Village School District平均房價 63萬5473 元，高於州平均價21萬3149 元。

貝爾萊因說，優質小學附近房價的溢價幅度比優質高中更大。頂級小學附近房價比州平均房價高出 65%，頂級高中附近房價約高出45%。

優質小學附近房價溢價幅度最大的是康州，新迦南(New Canaan)最佳小學附近房價較全州房價高359%，其次依序是麻州溢價247%、田納西州245%。康州新迦南地區平均房價135萬2580元、 麻州韋斯頓(Weston)優質小學附近房價203萬3172元、田納西州頂級小學所在地布倫特伍德 (Brentwood)房價105萬4248元。

優質高中附近房價以堪薩斯州溢價幅度最大，歐弗蘭帕克 (Overland Park) 頂級高中附近房價63萬5473美元，較全州均價高182%；其次是德拉瓦州，頂級高中附近房價較全州溢價 157%；華盛頓州最佳高中所在地房價較全州均價高 182%。