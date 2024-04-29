少用棉花棒 清耳朵最好方法竟是…別碰

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清耳屎或耳垢，該不該用棉花棒？根據紐約上州 大學醫院耳鼻喉科醫生庫因比（Alexandra Quimby）的說法，問這個問題之前，先了解耳垢是不是該消滅的敵人？她說，不是。

黏黏酥酥的耳屎是油性的皮膚分泌物、汗水和死掉的皮膚細胞所構成，可以圈住灰塵、骯髒物、細菌和黴菌，同時還可調節濕度，發揮保護內耳的功效。

耳屎還能把內耳掉落的皮膚死亡細胞擠到外耳，最後將它排出耳朵，達到「清汙」作用。

哥倫比亞大學 醫學中心內耳症專家金海玉（ Hae-Ok Ana Kim，譯音）說，用棉花棒清耳垢，可能傷及敏感細膩的內耳皮膚，因為棉花纖維雖然看似「很好，毛茸茸的」，實際上卻具有磨蝕力，「會使你的耳朵製造更多耳屎，以便保護被磨傷的耳皮。」

此外，她說，棉花棒可能把耳屎推到耳溝更深入的地帶，裡面堆積多了，會讓你感到發癢、疼痛、充塞或暈眩。嚴重時，會影響聽力，彷彿一切聲音都很低沉。

因此，專家認為，讓耳朵乾淨又健康的最佳方法就是：不要挖耳朵，聽其自然。

可是，有幾個人抗拒得了挖它幾下的衝動？何況，耳朵充滿神經末梢，刺激它一下，還蠻有快感的。

如果實在到了耳屎非挖不可的地步，聽聽專家建議安全又能奏效的方法。

庫因比建議用濕布清洗耳殼（pinna）即可，就像清洗身體其他部分，「清到布面能到的地方就停，不要更深入。」

西雅圖 Virginia Mason Franciscan醫療網絡的耳鼻喉醫師史瓦茲（ Seth Schwartz）推薦藥房買得到的「耳藥水」，加速耳垢自然清理的過程。他說，耳藥水對乾性耳屎的人幫助較大，滴幾滴進去，可以軟化耳垢，讓它更容易「自然掉落。」