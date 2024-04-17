失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

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現代人壓力大，難免會經歷失眠 的漫漫長夜。專家建議遇到這種狀況，千萬不要堅持繼續躺在床上輾轉反側，更不要滑手機、開電腦或看電視；不妨做幾個簡單的動作，反而能讓你迅速產生睡意。

為什麼會失眠？

睡眠專科醫師夏李妮·帕魯迪(Dr. Shalini Paruthi)表示，失眠都常是因為壓力、焦慮或沮喪所引起，尤其是當生活遭遇重大變故的時候。但這並不意味著失眠並不需要治療，或是當悲傷、壓力或疾病消失時這種情況就會消失。

「失眠其實是一種生理失調，」帕魯迪醫師解釋，「你必須同時治療心理和生理問題，才能完全恢復健康。」

另外，失眠也有可能是肢體不安症候群(Restless Legs Syndrome, RLS)的症狀，但許多人經常忽略這點，因為很多人無法形容那種「蠢蠢欲動」的感覺。

睡不著還要繼續躺在床上嗎？

發現自己睡不著，就不要繼續賴在床上翻來覆去，更不要躺在床上使用手機、電腦或電視等電子產品，否則大腦會產生互相矛盾的訊號，更加難以入睡。

幫助入睡的小動作

約翰霍普金斯醫學院神經學教授芮秋·薩拉斯醫師(Dr. Rachel Salas)建議患者失眠的時候，可以做以下幾件事，促進睡意。

1. 起床到另外一個房間，欣賞柔和的古典樂 或大自然的聲音；

2. 讀一本枯燥的書或艱澀的專業期刊；

3. 在屋內走動一下，做一做柔和的體操，尤其是RLS患者。

無論如何，絕對不能有「既然睡不著，不如找點事做」的想法，而開始處理未完成的工作、洗碗洗衣擦地等家事，或者追劇等等。

除此之外，保持規律的就寢和起床時間，也至關重要。臨床實驗證明，作息不規律，也會影響入眠的速度，以及睡眠品質。

全美大約每10個人之中，就有1人罹患慢性失眠(chronic insomnia)，亦即一個人需要超過30 分鐘才能入睡或重新入睡，而且這種現象每周出現至少三次，持續三個月以上，從而影響患者白天的工作或學習，造成注意力不集中或情緒變化等症狀。如有發生這種情形，務必要尋求專業醫療協助。