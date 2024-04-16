我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院展開「費雪訴美國案」口頭辯論 牽動川普起訴

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

記者張聲肇即時報導
示意圖。Image by Andrea from Pixabay
示意圖。Image by Andrea from Pixabay

三分之一美國人經常服用綜合維他命，認為這樣可以活長命些，減少罹癌及心血管疾病的風險，即使很健康的人，也認為可以補充三餐飲食缺乏的營養素。

大家都認為綜合維他命丸很安全。可是，美國預防醫學專案小組（United States Preventive Services Task Force）卻不建議大家吃，因為沒有足夠的證據可以證明它對健康成年人有好處。

哈佛公衛學院教授帕斯瑞查（Trisha Pasricha）說，很多大型研究已證實，健康飲食就有改善身體健康的效益，諸如逆轉心血管疾病、降低罹癌風險等。如果飲食不健康或營養不均衡，也不是靠維他命丸補得過來。

許多研究指出，維他命丸等營養補充劑無法達到均衡飲食的效果，可能因為均衡飲食的諸多健康效益，不是一兩顆甚至很多顆維他命丸「濃縮」得來，何況營養補充劑都不是營養的「原貌」，而是從天然原態中提煉而來。

綜合維他命也不是食藥局藥物法規所規範、管理的項目，因此不同品牌的產品，差異可能很大。一般而言，綜合維他命含各種維他命及礦物質每日需求量的某一比率，譬如某些品牌含維他命C每日需求量的70%，有些品牌卻多達200%。

如果你身體很健康，你真需要多「補」200%維他命C嗎？幾乎沒人提出過臨床試驗報告，回答這類問題。

不過，服用針對性別與年齡群的維他命丸，是較合理的考慮，例如適合年輕女性服用的綜合維他命，葉酸和鐵質的成分可能提高，因為月經排掉很多，補回來有助懷孕。

如果你每天服用各種營養補品，最好詳讀成分說明，任何一種營養，都不要補過頭。吸菸的人尤其要避免胡蘿蔔素（beta carotene）每天超過20毫克（mg）的綜合維他命，以免增加肺癌的風險。

心血管疾病 藥局

上一則

美國5大成長最快零售品牌 都與吃有關

下一則

雇主會看上怎樣的員工？專家說這個人格特質最重要

延伸閱讀

遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價

遊輪專家 極品假期 推出維京河流遊輪清倉價
近2000元 逾半美國人搬家費高過預期

近2000元 逾半美國人搬家費高過預期
張効維牙醫博士矯正專家談牙齒矯正的重要性及過程

張効維牙醫博士矯正專家談牙齒矯正的重要性及過程
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

熱門新聞

花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

2024-04-15 09:48
This image was published by Pexels on Pixabay

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

2024-04-11 10:26
示意圖。Image by Charles Thompson from Pixabay

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

2024-04-09 09:52
漢堡。Image by JohnnyWillz from Pixabay

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

2024-04-08 09:18
醬油。Photo by GoodEats YQR on Unsplash

調味新寵「溜醬油」和醬油有何不同？ 大廠告訴你

2024-04-08 09:48
示意圖。Image by Darko Djurin from Pixabay

放屁次數太多 何時該擔心？

2024-04-09 12:15

超人氣

更多 >
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層