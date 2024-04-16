1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

示意圖。Image by Andrea from Pixabay

三分之一美國人經常服用綜合維他命，認為這樣可以活長命些，減少罹癌及心血管疾病 的風險，即使很健康的人，也認為可以補充三餐飲食缺乏的營養素。

大家都認為綜合維他命丸很安全。可是，美國預防醫學專案小組（United States Preventive Services Task Force）卻不建議大家吃，因為沒有足夠的證據可以證明它對健康成年人有好處。

哈佛公衛學院教授帕斯瑞查（Trisha Pasricha）說，很多大型研究已證實，健康飲食就有改善身體健康的效益，諸如逆轉心血管疾病、降低罹癌風險等。如果飲食不健康或營養不均衡，也不是靠維他命丸補得過來。

許多研究指出，維他命丸等營養補充劑無法達到均衡飲食的效果，可能因為均衡飲食的諸多健康效益，不是一兩顆甚至很多顆維他命丸「濃縮」得來，何況營養補充劑都不是營養的「原貌」，而是從天然原態中提煉而來。

綜合維他命也不是食藥局 藥物法規所規範、管理的項目，因此不同品牌的產品，差異可能很大。一般而言，綜合維他命含各種維他命及礦物質每日需求量的某一比率，譬如某些品牌含維他命C每日需求量的70%，有些品牌卻多達200%。

如果你身體很健康，你真需要多「補」200%維他命C嗎？幾乎沒人提出過臨床試驗報告，回答這類問題。

不過，服用針對性別與年齡群的維他命丸，是較合理的考慮，例如適合年輕女性服用的綜合維他命，葉酸和鐵質的成分可能提高，因為月經排掉很多，補回來有助懷孕。

如果你每天服用各種營養補品，最好詳讀成分說明，任何一種營養，都不要補過頭。吸菸的人尤其要避免胡蘿蔔素（beta carotene）每天超過20毫克（mg）的綜合維他命，以免增加肺癌的風險。