減少塑膠垃圾 夾鏈袋可重複使用嗎？讓大廠告訴你

夾鏈袋。Image by uluer servet yüce from Pixabay

雖然Ziploc夾鏈袋很方便好用，能幫你輕鬆保存食物和其他非食品，同時讓你的冰箱保持整齊乾淨，但Ziploc夾鏈袋畢竟是塑膠製成，而烹飪網站Simply Recipes作者托蒂諾(Stella Totino)不喜歡利用這種不環保的方式來減少食物浪費，於是開始研究如何能夠重複使用夾鏈袋。

為此，托蒂諾特地向保鮮容器品牌Ziploc詢問重複使用夾鏈袋須知，並向賓州 州立大學食品科學系食品安全專家巴克納瓦奇(Martin Bucknavage)請教。

托蒂諾指出，Ziploc員工告訴她Ziploc旗下所有種類的夾鏈袋，都可以安全重複使用，因為Ziploc夾鏈袋「使用優質材料製作，足夠堅固，可以重複使用」。

雖然專家巴克納瓦奇表示，最好只重複使用裝過像是椒鹽捲餅(pretzel)和糖果等乾燥食物品的夾鏈袋，但是否能重複使用，重點其實是在於袋中裝的食物。

Ziploc專家建議避免重複使用裝過生肉、魚、蛋或過敏誘因食品的袋子；巴克納瓦奇也同意這點，因為要徹底消除微生物很困難，尤其是在裝過生肉和魚類食品之後；他說：「眾所周知，這類食品攜帶病原體。」

巴克納瓦奇還強調成員會過敏的家庭，在重複使用袋子時需要格外注意過敏原，並建議「起司和農產品等含有腐敗微生物的易爛食品更是要特別小心，尤其是如果這些食品出現一定程度的變質」。

如果袋子不是用來裝生肉、魚或雞蛋 ，那在重複使用之前，還是應該需要用肥皂和溫水，仔細手洗袋子的內部和外部，並且在重複存放任何食物前，徹底從裡到外風乾夾鏈袋。

Ziploc指出，若袋身出現破洞、撕裂或刺穿，那就不可以重複使用；裝過任何肉類產品或過敏原，就不該重複使用；若不確定，寧可丟棄袋子。