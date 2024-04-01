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降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

本報記者張聲肇即時報導
Photo by JJ Shev on Unsplash
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要降低認知退化的風險，方法很多，因為肥胖、糖尿病、高血壓、高膽固醇、基因、睡眠、腦部受傷、憂鬱症，都是「可能因素」，但醫生說，最要緊的一件事就是：不要吸菸。

休士頓衞理教會柳溪醫院神經科醫師納欽-查波（Amy Naquin-Chappel) 説，腦部健康是很複雜的事，要避免腦部退化，不是光養成某一種習慣就可能達成，由前述多種因素可知。

她說，在諸多影響腦部健康的因素當中，有些是可以控制的，但不是全都能控制。她說，有件事對保護腦部健康、避免認知能力退化特別重要，那就是: 不要抽菸。因為「抽菸和其他習慣或因素比起來，是認知退化的最大風險。」

很多科學研究都指出，吸菸與腦部健康惡化大有關係。強有力的科學證據顯示，吸菸會增加失智及諸多神經心理失調症的風險，包括精神分裂症、憂鬱症和焦慮症。

吸菸如何影響腦部，目前還無法全盤了解，不過，腦部研究人員相信，吸菸的負面影響包括吸菸對心血管造成的傷害，以及呼吸過程對腦部的損害。影像的分析顯示，有吸菸的人，腦部的總體積小於沒吸菸的人，包括灰質區—管理記憶、處理情緒、控制行動的部位。

納欽-查波說，經常運動也是維持腦部健康的好習慣。她建議每周150分鐘讓心血管中度運動。研究指出，不常運動的人，認知退化的程度比經常運動的人幾乎高一倍。

其他降低認知退化風險的習慣包括飲食夠營養，盡量少喝酒，睡眠要充足，因為「這些習慣能夠降低高血壓，高膽固醇和糖尿病的風險，而這些毛病都是中風和心血管疾病的肇因，也是導致腦部受傷、認知能力退化的風險因素。」

另一要務是不要停止學習。她說，腦部也須運動，就如四肢肌肉，「要四肢發達，我們要擧重、不斷鍛鍊肌肉。同理，記憶力要敏銳，也要經常鍛鍊腦力。手機裡就有很多應用軟體可運用。」

高血壓 憂鬱症 中風

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