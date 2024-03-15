尿液顏色顯示不同健康訊息

示意圖。Photo by CDC on Unsplash

尿液的顏色和清濁大有學問，專家懂得從中判讀各種不同的健康訊息，我們也可借重他們的專業知識，提升自己的健康常識。

尿液的顏色從淡黃到濃琥珀都有，主要是尿色素（ urochrome）造成，尿色素則是血紅素分解後的副產品，經由腎臟過濾，成為尿液顏色。顏色的濃淡直接反映我們身體的水合或水化程度。水合程度越大，顏色越淡。

甚麼顏色的尿液表示身體最健康？最理想的是清澈如淨水，讓我們可以看透的清澈。但也要注意到平衡，不能「清澈到底」。

例如，喝太多水固然會讓尿液清澈，卻也可能導致水合過度，把重要的電解質稀釋殆盡，導致水中毒，也就是血液中的鈉成分過低（稀釋性低血鈉症）。這是罕見但危急、甚至可能致命的症狀。運動員和長時間勞動的人要特別注意。

相反，如果水喝得太少，就會造成水合作用不足，導致脫水、疲乏、認知能力低落、體能欠佳。

從尿液的顏色，可以看出甚麼？如果呈現紅色或粉紅，除非是吃太多甜菜或漿果所致，否則就表示尿液含血，也就是「血尿」。此一跡象千萬不可忽視，最好去看醫生，嚴重的話，可能是膀胱癌或腎臟癌的警訊，輕則可能反映攝護腺肥大。

如果是深棕色或茶色，可能只是水喝得不夠；如果水喝很多仍呈深色，可能是肝臟或其他器官/組織有問題。

尿液藍或綠色，先別被嚇著，可能是服藥或食物裡的染料有以致之。

亮黃色呢？可能是維他命B讓你的尿液色澤鮮黃，不用擔心是健康出了問題，倒是可藉以了解，飲食和營養補品，確實會影響身體的運作。

尿液的清濁度又表示什麼？尿液渾濁，可能是身體受到感染或腎臟功能出了問題。精液混到尿液裏面，也會改變尿液的清濁度，讓尿液看起來渾濁些。

尿液渾濁，一般而言無害，過一陣子就會恢復正常，是自然現象，也可能是服藥或攝護腺肥大手術後的副作用。