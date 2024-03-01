丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

英國每日電訊報（The Telegraph）報導，倫敦北部埃奇韋爾（Edgware）的羅茜·甘普（Rosie Gamp）在享年90歲去世前，罹患末期乳腺癌長達21年；她的丈夫梅爾文（Melvin Gamp）隱瞞了病情，讓她接受一種現已證實有效的藥物進行實驗性治療，成功挽救了妻子的生命。

羅茜於2021年4月病逝，距離醫生告訴她的丈夫這種病會要了她的命，已是20多年後。現年95歲的梅爾文在接受訪問時表示，他認為他做了正確的事，即使不知孩子們怎麼想，但他為大家省去了很多麻煩。梅爾文說，羅茜和她四個死於癌症 的姐妹受了太多的苦，他認為這是個正確的決定。

羅茜是名速記打字員，1999年11月，她的右腋下發現一個腫塊，隨後被確診為乳腺癌。手術成功地切除了腫塊，但醫生發現癌細胞 已經擴散至淋巴系統，建議她進行緩和療護（palliative care）。

梅爾文回憶他接到電話的那一刻，他說，他不敢相信自己聽到的，整個人幾乎崩潰。當羅茜問是誰打來時，他說是醫生，但還不知結果。儘管當時感覺天旋地轉，梅爾文說，他盡量表現得很正常。

羅茜最後動手術切除了受影響的淋巴，然後接受放射與化學治療；但她並不知自己的癌症已到末期，起初拒絕化療，因為不想在孫子的成人禮之前掉光頭髮。

憂心的梅爾文開始研究抗癌新藥的臨床實驗，並在醫院發現「安那柔」（anastrozole）這項荷爾蒙治療藥物，目前已被證實可降低乳腺癌惡化與復發的風險。

梅爾文與羅茜在1951年相遇，當時他22歲、她21歲，兩人於1953年結婚，共度了67年的幸福生活。

羅茜在死於腎衰竭之前，與丈夫度過了結婚50周年、60周年以及67周年。家人都不知道這些里程碑有多麼可貴，直到梅爾文在妻子喪禮致悼詞時道出了這一切。梅爾文表示，當他說她又活了21年時，大家都非常驚訝，他們不知她可能在21年前就離開人世。

他們的孫子奧利（Oli Gamp）說，很多人都不知道該如何反應或感受。他認為祖父所作的選擇，雖然風險極高，卻表現了他對祖母無以言喻的愛，因為他願意做任何事來保護她、讓她安然無恙；他就這樣做了，而且得到了回報。