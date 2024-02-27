AT&T手機斷訊事件 凸顯座機仍有存在必要

22日AT&T網路當機，造成數萬用戶手機斷訊，舊金山消防局對外呼籲，無法透過手機撥打911的民眾，應改用室內電話報案，凸顯市話依然有其存在價值。(美聯社)

22日AT&T 網路當機，造成數萬用戶手機斷訊，舊金山消防局對外呼籲，無法透過手機撥打911的民眾，應改用座機(landline，一般家用電話、市話)報案，凸顯市話依然有其存在價值。

美聯社報導，自1876年貝爾(Alexander Graham Bell)發明電話以來，這種通訊工具就成為全世界人類生活必需品，根據統計2003年全美至少有95%家庭都安裝市話，只有不到3%的美國人僅依賴網路。

不過國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)最新統計，2022年全國73%成年人生活在只有手機而無市話的環境；25%的家庭同時擁有手機和市話，24%的家庭只有手機，顯示手機已經大幅取代市話。

尤其蘋果公司於2007年推出第一支iPhone，全球掀起智慧型手機 熱潮，進而改變人類與電腦、通訊和消費等3C電子產品的關係，晨星研究服務(Morningstar Research Services LLC)電信業股票分析師霍德爾(Michael Hodel)表示：「這是非常重要的分水嶺時刻，隨著智慧型手機普及化，人類養成無時無刻不使用手機的習慣。」

目前幾乎所有年齡層，絕大多數民眾只有手機而無市話，除了65歲以上的高齡人士。密蘇里州 立大學(Missouri State University.)傳播暨媒體教授奧特(Brian Ott)認為：「雖然舊科技並未消失，但行動通訊已普及整個社會，即使仍保留市話的人也都在用手機。」

AT&T網路斷訊事件讓不少手機用戶重新考慮辦理市話，但霍德爾認為不需多此一舉；他說：「即使無法分分秒秒，但絕大多數時間，手機都暢行無阻，可以提供用戶所需的通訊。」

不過還是有人難以割捨自小伴隨長大的通訊工具；馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)40多歲的瑪麗·明修(Mary Minshew)認為儘管全家都是人手一支手機，但保留市話有備無患；她說：「應該永遠保留市話，就算狀況很少見，但類似情況還是會發生。」