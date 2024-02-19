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每周禁食36小時 英國首相做法惹議

編譯徐薏茹／即時報導
英國首相蘇納克(Rishi Sunak)。路透
英國首相蘇納克(Rishi Sunak)。路透

大多數人一天的開始與結束都是吃頓飯，然而英國首相蘇納克(Rishi Sunak)的做法略有不同，根據報導，周日下午5時到周二上午5時這段期間，蘇納克不進食。

「星期日泰晤士報」(The Sunday Times)引述蘇納克友人的消息指出，蘇納克每周禁食36小時，蘇納克向BBC透露：「我往往會在每周的開始嘗試斷食，作為總體平衡生活方式的一部分。」

蘇納克飲食習慣的細節引發媒體與公眾的強烈關注，尤其是在他透露自己的節制並未持續到一周其餘的期間後。他告訴BBC，甜食是他的弱點，並且曾說對可口可樂上癮。

蘇納克稱斷食對他而言是一種「紀律」鍛鍊，也是一種健康習慣，他透露在「放縱的周末」之後，他並非試圖「完全不吃，但基本上什麼都不吃」；禁食也是印度教的重要做法，不過報導並不清楚信奉印度教的蘇納克是否因宗教因素斷食。

南澳州健康與醫療研究所(SAHMRI)肥胖與新陳代謝實驗室負責人萊奧妮·海爾布隆(Leonie Heilbronn)指出，36小時的斷食是「在人體可承受的範圍內」，但不應斷食更久的時間，否則對人體會開始產生一些負面影響。

研究表明，間歇性斷食與減低超重成年人罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病的風險相關，並且可能有助脂肪減少和體重減輕，但當我們長時間不進食，體內的血糖濃度下降，這會引起釋放某些賀爾蒙，如皮質醇、腎上腺素，導致易怒，除此之外，飢餓還會引起嗜睡、精力不足、難以集中精神等症狀。

英國飲食協會(British Dietetic Association)發言人普莉婭·特(Priya Tew)表示，她不鼓勵「這種放縱飲食又斷食的做法」。

普莉婭·特認為，重點是在非斷食期間不要過度放縱，間歇性斷食並不代表不吃任何東西後可狂吃更甜的食物，而是指斷食後，在剩餘的時間裡吃均衡且營養的飲食。

印度 可口可樂 高血壓

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