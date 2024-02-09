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谷歌、雅虎定新規 開始掃蕩垃圾郵件

編譯潘勛／綜合報導
科技巨擘谷歌及雅虎希望藉著對合法大宗行銷電子郵件提出新規定，試圖降低垃圾郵件，提高宣傳效益。(美聯社)
科技巨擘谷歌及雅虎希望藉著對合法大宗行銷電子郵件提出新規定，試圖降低垃圾郵件，提高宣傳效益。(美聯社)

科技巨擘谷歌雅虎藉著對合法大宗行銷電子郵件設定新規則，試圖降低無差別行銷，這些新規則並不意味消費者很快會發現收件匣裡堆積如山的垃圾郵件會立即消失；行銷決策人員指出，這些新規定如果會造就新的變化，就是鼓勵業者要比以往更珍惜自己的郵件。

華爾街日報(WSJ)報導，各品牌都希望這些變革，能讓更多收件人留心他們的訊息，而自己的郵件不會埋沒在不請自來的垃圾郵件及釣魚詐騙郵件當中。谷歌與雅虎的新規則2月生效，可以讓名正言順的業者捎發的電子郵件，被標示為垃圾的狀況，變得較為少見，此外也讓用戶更容易取消訂閱電子郵件。

Gmail與Yahoo Mail這兩個世上最大的電子郵件服務提供者所做的變更，要求大宗電郵發送人，必須證實自己的電郵地址為真實，包括郵件上要附上程式碼，讓收件人只要點擊一下滑鼠，就可以取消訂閱，還有讓用戶抱怨垃圾郵件的比率低於千分之一。業者如違反，電郵服務業者可以減少寄遞他們的信到用戶的主要收件匣，直到他們守規矩為止。

谷歌定義的大宗電郵發送商是每日超過5000封，雅虎則拒絕分享其定義，兩公司以前也曾鼓勵業者要確定自己的真實身分，還有讓人更容易退訂，但不像這次這樣威脅要制裁。他們也處罰寄垃圾郵件率的業者，把更多他們的訊息分撥到垃圾郵件匣，只是現在會把更多這種比率的訊息告知寄送者，還有他們可能更多被送去垃圾匣的原因。

雖說在數位社區，電子郵件其實已經是很古老的媒介了，但仍受到很多行銷業者喜愛。

通訊軟體專家瑙努奇(Kate Nowrouzi)表示，品牌業者知道使用電郵行銷，成果要比用其他線上平台更好，部分原因在電子郵件是消費者選擇讓品牌業者送信過來(當然也可再踢出去)。

Gmail。 (美聯社)
Gmail。 (美聯社)
Yahoo Mail。 (路透)
Yahoo Mail。 (路透)

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