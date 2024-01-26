認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果

藍莓。Image by Beth Thomas from Pixabay

包爾文(Neil Paulvin)是位研究長壽與再生醫學的醫生，在這個領域已工作了20年，幫助民眾養成健康的習慣以延長壽命。

吃水果有益身體健康，包爾文指出，在市面上眾多水果中，藍莓是「養生極品」，他每天食用；藍莓味道鮮美，熱量低，富含維生素和抗氧化劑，可以像盔甲一樣保護身體免受感染；以下就是包爾文認為藍莓是「養生極品」的原因：

1. 增強細胞

藍莓富含一種名為花青素(anthocyanins)的抗氧化劑；抗氧化劑有助於保護健康細胞，防止進一步損傷，並參與修復DNA 過程；除此，花青素還可改善認知能力和血管功能。

2.有助視力

維生素C有益眼睛，助於預防與年齡相關的黃斑部病變，並減少視網膜細胞氧化應激，而一杯藍莓就含有每日所需維生素C量的16%。

3.有助肌肉恢復

雖然研究仍在進行中，但已經發現藍莓可以減少肌肉損傷和酸痛。

藍莓中的維生素C還可以促進鐵的吸收，並增加膠原蛋白的產生；同時，一杯藍莓還含有每日所需維生素K的24%，有助於增強骨骼和凝血功能。

4. 促進大腦健康

研究還發現，藍莓中的抗氧化劑還可能影響大腦中攸關智力的區域；藍莓和草莓同時可以延緩心理老化長達兩年半。

5.減少發炎

藍莓中的纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑，有助於減少發炎以及其他導致第二型糖尿病和心血管疾病 的危險因素，並可有調節細菌、緩解腸道發炎的益生元作用，並有助於預防大腸癌。

6.降低膽固醇

藍莓富含可溶性纖維，有助於清除腸道中的膽汁，以及脂肪酸、鹽、金屬和紅血球分解產生的膽紅素等物質，幫助減少壞膽固醇，並幫助降低心臟病 風險。

包爾文建議，可以將藍莓添加至沙拉或冰沙中、在兩餐間充當零食或加到麥片中食用。生吃雖然是取得藍莓功效的最佳方法，但無論乾燥、冷凍或加熱過的藍莓，都仍能帶來好處。

包爾文提醒，藍莓雖可幫助養生，但它應該是個人整體、綜合保健計畫的一部分，這個計畫包括健康的飲食、定期運動、壓力管理和選擇健康的生活方式。