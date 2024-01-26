認為是「養生極品」 長壽專家每天吃這水果
包爾文(Neil Paulvin)是位研究長壽與再生醫學的醫生，在這個領域已工作了20年，幫助民眾養成健康的習慣以延長壽命。
吃水果有益身體健康，包爾文指出，在市面上眾多水果中，藍莓是「養生極品」，他每天食用；藍莓味道鮮美，熱量低，富含維生素和抗氧化劑，可以像盔甲一樣保護身體免受感染；以下就是包爾文認為藍莓是「養生極品」的原因：
1. 增強細胞
藍莓富含一種名為花青素(anthocyanins)的抗氧化劑；抗氧化劑有助於保護健康細胞，防止進一步損傷，並參與修復DNA過程；除此，花青素還可改善認知能力和血管功能。
2.有助視力
維生素C有益眼睛，助於預防與年齡相關的黃斑部病變，並減少視網膜細胞氧化應激，而一杯藍莓就含有每日所需維生素C量的16%。
3.有助肌肉恢復
雖然研究仍在進行中，但已經發現藍莓可以減少肌肉損傷和酸痛。
藍莓中的維生素C還可以促進鐵的吸收，並增加膠原蛋白的產生；同時，一杯藍莓還含有每日所需維生素K的24%，有助於增強骨骼和凝血功能。
4. 促進大腦健康
研究還發現，藍莓中的抗氧化劑還可能影響大腦中攸關智力的區域；藍莓和草莓同時可以延緩心理老化長達兩年半。
5.減少發炎
藍莓中的纖維、維生素、礦物質和抗氧化劑，有助於減少發炎以及其他導致第二型糖尿病和心血管疾病的危險因素，並可有調節細菌、緩解腸道發炎的益生元作用，並有助於預防大腸癌。
6.降低膽固醇
藍莓富含可溶性纖維，有助於清除腸道中的膽汁，以及脂肪酸、鹽、金屬和紅血球分解產生的膽紅素等物質，幫助減少壞膽固醇，並幫助降低心臟病風險。
包爾文建議，可以將藍莓添加至沙拉或冰沙中、在兩餐間充當零食或加到麥片中食用。生吃雖然是取得藍莓功效的最佳方法，但無論乾燥、冷凍或加熱過的藍莓，都仍能帶來好處。
包爾文提醒，藍莓雖可幫助養生，但它應該是個人整體、綜合保健計畫的一部分，這個計畫包括健康的飲食、定期運動、壓力管理和選擇健康的生活方式。
上一則
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事
下一則
FB留言