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避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

編譯周靜芝 / 即時報導
米飯。Image by ally j from Pixabay
米飯。Image by ally j from Pixabay

在食物中毒的案例中，米飯經常是元凶，由於潛藏有害細菌，吃剩的米飯可能會引起嚴重的腸胃不適，關鍵在於如何儲存這種煮熟後的主食。

烹飪網站The Spruce Eats報導，未煮熟的米飯中含有一種常見的蠟樣芽孢桿菌（又稱仙人掌桿菌，Bacillus cereus）的細菌孢子，在烹煮後仍能存活。如果將煮熟的米飯放在室溫下（華氏40度至140度間），孢子就會變成細菌。這些細菌在繁殖後會產生毒素，導致食物中毒症狀。

吃下被蠟樣芽孢桿菌污染的米飯，30分鐘至15小時內可能會導致嘔吐、腹瀉，症狀可持續24小時。

要避免剩飯帶來的健康風險，如何存放十分重要。因為細菌是在室溫下繁殖，所以在剩飯放進冰箱前要將其完全冷卻，如果在太熱時放入冰箱，尤其密閉的容器會讓剩飯保溫更長時間。此外，熱的米飯會提高冰箱整體溫度，讓其他食品更易腐壞。

廚師兼食譜開發人員康翠拉絲（Carla Contreras）表示，煮熟的米飯應在數小時內（最好是一小時）完全冷卻，超過這個時間，細菌就會迅速繁殖；但在冷卻米飯時須小心處理，因為太熱時不該放進冰箱，但也不能讓它在檯面上放置太久。

康翠拉絲說，快速讓米飯冷卻的最簡單方法是將它放在玻璃容器內，打開蓋子冷卻至室溫。她說，打開蓋子很重要，可讓米飯盡快冷卻。

康翠拉絲在家裡廚房桌子旁放個小風扇，打開風扇便可讓熱的食物迅速冷卻。她說，另一個快速冷卻米飯的方法是將它平鋪在有邊的烤盤上；米飯暴露在空氣中的表面積越大，冷卻速度會比塞在容器裡更快。

康翠拉絲指出，冷卻後存放的米飯，應在一天內吃完，剩飯也只能加熱一次；加熱次數越多，細菌滋生的程度就越大。如果不確定會吃完所有剩飯，就一次只加熱一部分，需要時再分次加熱。

為了延長剩飯的保存期限，康翠拉絲建議可將它冷凍起來，要吃的時候再加熱。加熱時，只需用濕紙巾蓋住米飯放入微波爐，一次加熱30秒，直到熱透為止。

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