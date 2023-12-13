愈來愈多弱勢仰賴食物銀行 「賑濟美國」1年發出53億份餐點

圖為肯塔基州一處「賑濟美國」倉儲中心的作業人員，整理準備分發的食物。(美聯社)

隨著失業率降低以及薪資上漲，國人理應手頭寬裕，但現實卻是許多無力養家糊口的底層民眾，只能透過食物銀行尋求三餐溫飽，而且人數愈來愈多，值得有關部門關注。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，珍妮佛·埃斯特拉達(Jennifer Estrada)在威斯康辛州一家鋁製廠工作，每天上夜班12小時，因房租暴漲一倍多，加上一家七口每月生活開銷高達2400元，入不敷出的結果，只能向食物銀行求援。

埃斯特拉達坦承：「身為母親很多時候要為孩子煮飯、餵飽他們，然後晚上自己吃得簡單，我只能盡力不讓他們挨餓。」

由於生活成本上漲，愈來愈多國人向食物銀行和政府單位求助，全美規模最大食物銀行聯盟「賑濟美國」(Feeding America)截至今年六月前12個月，共計發出53億份餐點。

加州 弗雷斯諾郡(Fresno County)新手媽媽珍妮特·奧蒂戈薩(Janet Ortigoza)九個月前生下女兒，無力負擔保母費，無法工作，一家三口靠著丈夫在農場打零工的收入過活，丈夫一周薪資付掉12月840元租金 後，所剩無幾。

奧蒂戈薩不得不求助食物銀行與社群平台捐款，同時領取「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(WIC)，才能負擔女兒的奶粉、食物錢並坦承：「我很怕再生一個孩子，因為無力再扶養一個孩子。」