步入式淋浴間正流行 但排水和通風問題要注意

步入式淋浴間。Image by TheIceCheetah from Pixabay

時尚 的步入式淋浴間（walk-in shower）是浴室裝潢的新趨勢。它取代了傳統僅容站立的淋浴空間、或是淋浴加浴盆的組合，功能幾乎等同一間小型浴室。它們通常空間較大、有足夠的面積，許多步入式淋浴間還增添了大型頭頂花灑蓮蓬頭、蒸氣設備和儲物櫃等，提供入浴的愜意奢華體驗；但遺憾的是，這類高級淋浴間的裝潢設備也有一些缺點。

雖然沒有緣石（curb）、無障礙的步入式淋浴間，進出更方便，對行動不便的人來說是一大優點，但它也可能造成嚴重的積水，如果通風不良又會加劇此一問題；而缺少擋水條，也就無法阻止淋浴間的水擴散到浴室的其他地方，將引發一連串問題。

值得注意的是，濕漉漉的地板還會有滑倒的危險。當水從蓮蓬頭流出時，通常不會立即蒸發，尤其是接觸到充滿孔隙的表面，如油漆牆壁、木質地板、可撕下並黏貼的塑膠瓷磚等。這些保水性表層上的積水會導致油漆剝落、地板起泡等，除了破壞整個裝潢空間，還會為細菌、黴菌提供良好的生長環境；如果沒有夠強的通風系統，會滋生更嚴重的問題。

此外，居住在氣溫較低的地區，步入式淋浴間可能會讓人感覺冷颼颼，無法立即暖和起來。在寒冷季節裡，多數人都想泡在熱呼呼的浴盆裡，而淋浴間裡的通風口可能會讓此一享受大打折扣。從長遠來看，要解決這個問題，須投資 一些耐用的隔熱材料，但這需要拆牆，又會增加翻新淋浴間的成本與範圍。