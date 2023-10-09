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研究：這五個體力工作 可能提高失智風險

記者張聲肇/即時報導
Photo by micheile henderson on Unsplash
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常言道，有健康的身體，才有健康的心靈。可是，根據「刺胳針」期刊的研究報告，體力透支的工作，反而可能提高失智的風險。

報告的領銜作者、哥倫比亞大學公衛學院人口與家庭健康教授史格貝克（Vegard Skirbekk）說，他的團隊發現，有關體能活動，有個矛盾的現象：屬於休閒娛樂的體能活動有助認知能力的發展，職業性的體能活動卻對認知能力有害。

史格貝克的研究團隊和挪威國立老化與健康研究中心，以及哥倫推比亞大學老化研究中心合作，從各項資料中推論，長期從事中度到高度體力活動的職業，認知能力衰退的風險會增加。

中高度體力活動的定義是「大量使用雙手、雙腳或移動全身的活動，例如爬山、舉重、平衡、步行、彎腰、負重、處理物資。」這些職業包括銷售員和推銷員（零售業或其他行業）、看護、農夫、畜牧業的養殖員工。

研究人員針對7005名33-65歲從事高體能活動職業的人，追蹤比較70歲以後失智或認知能力缺陷的風險，得到一個駭人的結論：902人確診罹患失智症，2407人有輕微的認知缺陷，但不一定惡化為失智症。

這項研究是全世界有關失智症的最大型研究之一，具體的結論是，從事高度體力活動的職業，失智的機率高達15.5%；從事低度體能活動的職業，失智的機率為9%。

何以故？研究團隊認為有好幾個原因，不外乎高體力消耗，對身體與心理造成｢身心俱疲｣或「身心交瘁」效應。

研究報告指出，看護和銷售員的工作，缺乏自主性，需長時間站立、很費力、工時呆板、壓力大、容易累壞，有時候還得假日加班。這些職業特色可能嚴重損壞年長者的健康，尤其年紀大的人還要操勞，可能導致腦部前額葉縮小，記憶力衰退。

研究人員說，反觀工程師、行政管理與教育等行業，因為工作本身就會刺激認知能力的運用，可能有助於日後維持高度認知能力。

刺胳針 教育 零售業

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