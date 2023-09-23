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Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

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Novaform床墊發黴 好市多回收近5萬張 可以免費換貨

編譯周芳苑／綜合23日電
DreamAway 8吋床墊。(取自CPSC網站)
DreamAway 8吋床墊。(取自CPSC網站)

消費者產品安全委員會(CPSC)表示，平價量販零售商好市多(Costco)有數百名顧客反映買回的床墊發黴，點名召回約4萬8000個Novaform品牌床墊。

這些床墊1到6月間透過好市多舊金山灣區和美國西北部店面以及網站Costco.com販售，單價介於150至750元，由FXI公司產製、掛上Novaform品牌。

根據CPSC，床墊裡的泡棉製造過程中可能接觸到水，導致黴菌生長，對黴菌過敏或免疫系統、肺部功能不全的人可能面臨健康威脅。FXI另外收到541份消費者有關床墊發黴的報告。

被點名召回的床墊是Novaform ComfortGrande的14吋床墊、Novaform DreamAway的8吋床墊；14吋床墊有藍色基底印上白色Novaform品牌字樣，另一款床墊有灰色基底印上白色Novaform品牌字樣。

好市多已直接與購買這些問題床墊的顧客聯絡，提醒召回。

CPSC表示，消費者應該與FIX聯絡以取得退款或免費換貨，如果選擇換貨，可免費送貨並讓登門送貨人員取回被點名召回的床墊。

FXI 說，顧客還需要查看床墊上的「法律標籤」(law tag)，藉以確定床墊是否在召回範圍內；被點名召回的床墊都是在加州聖貝納迪諾工廠產製，其中，ComfortGrande於1月2日至4月30日期間生產，DreamAway型號床墊則是1月30日至4月30日期間產製。

FXI表示，其他工廠所產床墊不受影響。

FXI總部位於賓州拉德諾(Radnor)，設計並產製床墊、枕頭和其他床上用品，代工品牌還包括Molecule和 SleepInnovations；該公司在全美和墨西哥有34個工廠。

召回的ComfortGrande 14吋床墊。(取自CPSC網站)
召回的ComfortGrande 14吋床墊。(取自CPSC網站)

好市多 Costco 加州

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