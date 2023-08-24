FDA核准輝瑞RSV新疫苗 產婦提前保護新生兒

食藥管理局核准輝瑞藥廠生產的「呼吸道合胞病毒」疫苗「Abrysvo」，讓孕婦在懷孕32周到36周注射，保護新生兒出生後的六個月不受RSV病毒感染。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )21日核准輝瑞 公司(Pfizer)生產的「呼吸道合胞病毒」(RSV)疫苗 「Abrysvo」，讓待產孕婦能提早保護新生兒；新疫苗在懷孕32周到36周注射，可保護新生兒出生後的六個月內不受RSV病毒感染引發下呼吸道疾病。

RSV是一種常見的呼吸道病毒，通症狀輕微，但若是嬰幼兒和老人感染，可能導致重症。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，每年有多達8萬名5歲以下的幼童感染RSV住院，且是嬰兒住院的主因。

耶魯大學醫學院傳染病學助理教授羅伯茲(Scott Roberts)說，「RSV多年來影響美國乃至全球嬰兒。」

FDA今年5月籌組顧問委員會，一致認可Abrysvo；FDA通常會遵照委員會的決定，但偶爾也有例外。

一項涵蓋18國、7400名女性的研究顯示，接種Abrysvo疫苗的孕婦，嬰兒出生後三個月內感染RSV但不致重症的機率達82%，嬰兒出生後半年的效力仍有70%。

去年的嬰幼兒RSV疫情比往年早出現，讓許多兒童醫院措手不及，凸顯疫情出現的時機與國家應對重症兒童的能力息息相關。

科羅拉多兒童醫院醫師西蒙伊斯(Eric Simoes)數十年來與輝瑞合作研發RSV疫苗與治療方法，他形容FDA核准疫苗的消息是兒童福音，「我希望不只美國能取得這些疫苗，開發中國家的兒童更需要RSV疫苗。」