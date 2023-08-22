好萊塢影后蘇珊莎蘭登 告建商不當得利

女星蘇珊沙蘭登花了200萬元建造計畫退休後居住的房屋，完工後卻發現有47個大問題，一狀將承包商告上法庭。(路透)

奧斯卡 影后蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)17日將一家建築公司告上法庭，理由是她在佛蒙特州 花了200萬元委託對方建造的一棟住宅，存在「嚴重問題」。該訟案以違約、不當得利和詐欺性失實陳述為由，尋求未具體說明的損害賠償。

這椿訴訟案是在麻州 斯普林菲爾德(Springfield)聯邦法院提出，挨告的建築公司名稱是DeGrenier Contracting and Property Management。訟案指稱，工程師、承包商和蘇珊莎蘭登的員工發現該棟房屋完工後有47個問題，包括壁板彎曲、隔熱層缺失、黴菌和主臥室天花板未完工等。

現年76歲的蘇珊沙蘭登在2018年透過The Right to Bear Farms公司，買下佛蒙特州斯坦福(Stamford)靠近麻州邊境一帶的45英畝土地，然後委託被告建築公司建造一座環保永續住宅，準備在那裡退休養老。

以熱中政治活動聞名的蘇珊沙蘭登表示，有鑑於全球環境日趨不穩定，她抱著清晰的願景，希望建造出一座「完全脫離電網」，自備太陽能、井水和地熱能源的房屋。

但她表示，這家總部位於麻州克拉克斯堡(Clarksburg)的建築管理公司業主，謊報了他們的資格和能耐、並開立假發票，收取他們根本沒有施工的項目費用；此外，這家公司還收了14萬元房產管理者費用，卻沒有在房屋建成後依據協議，採取任何措施行使房產管理者職責。