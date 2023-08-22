好萊塢影后蘇珊莎蘭登 告建商不當得利
奧斯卡影后蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)17日將一家建築公司告上法庭，理由是她在佛蒙特州花了200萬元委託對方建造的一棟住宅，存在「嚴重問題」。該訟案以違約、不當得利和詐欺性失實陳述為由，尋求未具體說明的損害賠償。
這椿訴訟案是在麻州斯普林菲爾德(Springfield)聯邦法院提出，挨告的建築公司名稱是DeGrenier Contracting and Property Management。訟案指稱，工程師、承包商和蘇珊莎蘭登的員工發現該棟房屋完工後有47個問題，包括壁板彎曲、隔熱層缺失、黴菌和主臥室天花板未完工等。
現年76歲的蘇珊沙蘭登在2018年透過The Right to Bear Farms公司，買下佛蒙特州斯坦福(Stamford)靠近麻州邊境一帶的45英畝土地，然後委託被告建築公司建造一座環保永續住宅，準備在那裡退休養老。
以熱中政治活動聞名的蘇珊沙蘭登表示，有鑑於全球環境日趨不穩定，她抱著清晰的願景，希望建造出一座「完全脫離電網」，自備太陽能、井水和地熱能源的房屋。
但她表示，這家總部位於麻州克拉克斯堡(Clarksburg)的建築管理公司業主，謊報了他們的資格和能耐、並開立假發票，收取他們根本沒有施工的項目費用；此外，這家公司還收了14萬元房產管理者費用，卻沒有在房屋建成後依據協議，採取任何措施行使房產管理者職責。
蘇珊莎蘭登1995年因電影「越過死亡線」(Dead Man Walking)獲得奧斯卡最佳女主角獎；最近的作品是18日上映的超級英雄電影「藍甲蟲」(Blue Beetle)，她在片中飾演反派角色。
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