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不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

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應該天天洗澡？專家看法不同

編譯尤寶琪／即時報導
多久洗一次澡取決於許多因素，包括你的皮膚、年齡和活動水平。Photo by Hannah Xu on Unsplash
多久洗一次澡取決於許多因素，包括你的皮膚、年齡和活動水平。Photo by Hannah Xu on Unsplash

每個人的衛生習慣都不同，有人起床或睡前一定得洗個澡，也有人不天天洗澡也可以。但到底應該多久洗一次澡呢？

根據西奈山皮膚科診所主任蘭姆(Angela Lamb)醫師，多久洗一次澡是個人喜好的問題。

紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)皮膚科助教史蒂文森(Mary Stevenson)醫師也這麼認為，並補充表示，多久洗一次澡取決於許多因素，包括你的皮膚、年齡和活動水平。史蒂文森表示：「一般來說，你應該每兩到三天淋浴、沐浴或清潔一次。」但如果運動或參加讓你大量出汗的活動，那就可能需要多洗幾次。

但若洗得不夠，就可能出現臭味。蘭姆指出，天生體味淡的人，從社會角度來看，不洗澡也能在短時間內不被發現；但也有人就算聞到了臭味，也不覺得需要洗澡。

不過史蒂文森則指出，皮膚油脂層過厚，可能容易患上毛囊炎。

有所謂洗澡過度嗎？

蘭姆指出，洗澡太頻繁會讓皮膚變得乾燥，破壞皮膚保護屏障；她說：「過度清洗，會讓自己更容易受到感染，因為皮膚上有一些很好的天然細菌和保護層，是你需要保存下來的。」所以，一天洗太多次澡並非是個好主意。

洗澡時該如何清潔身體？

「大家洗澡時習慣用肥皂打片全身，但其實並不需要如此，」史蒂文森指出，「你其實只需要用肥皂洗腋下、鼠蹊和腳，這些會讓你臭的地方。」

肥皂是一種清潔劑，有助於分解表層油脂並將其從皮膚上清除；史蒂文森補充道，用肥皂洗遍全身，會把這些油脂移除，導致你皮膚更容易變得乾燥、敏感，尤其是在寒冷的冬天裡；所以，多數時候你並不需要用肥皂清洗腿、手或腹部。另外，洗澡也別洗太久或洗太熱。

兩位專家也同意，因為淋浴可對皮膚造成傷害，清潔產品應該要注重保濕，並建議使用給寶寶或敏感肌用的溫和清潔產品較好，同時也最好不要有香味或染料。

紐約大學 NYU

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