5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash

全身保護膝蓋的肌肉 有好幾種， 臀部肌肉（glutes）和股四頭肌（quads）特別重要，健身 教練哲尼根（Stacey Jernigan）說，如果保護膝蓋的肌肉不夠強壯，或出力不平衡的話，膝蓋就要付出很大的代價。

起坐姿勢不對、走在不平的路面上、坐太久、上下樓梯太頻繁或太快等，這些看似無關緊要的生活習慣，也會加速膝蓋的耗損。下述五個日常習慣會摧毀你的膝蓋，專家提醒大家務必注意。

一、超大伸屈動作。讓膝關節 過度「挺直」的動作一定要避免，要伸直雙腿之前，切記先動膝蓋上方的股四頭肌，以免膝關節拉傷。

二、未利用到臀部肌肉。一般人從座位站起來的時候，不假思索很自然就直接站立，不會想到要讓臀部肌肉幫忙。不動用臀部肌肉就直接站起來，會讓你的膝關節承受過大的壓力。哲尼根建議大家，要站起來之前，先給腳跟一點壓力，「傳達」訊息到臀部肌肉，啟動臀肌的作用，這樣就可解除膝蓋的壓力。

三、坐太久。人坐久了，膝關節及周圍組織會變很僵硬。哲尼根說，「用手表或手機設鬧鐘，每一個半到兩小時一定要站起來走走，即使只走個兩三分鐘，也可以讓關節、組織鬆軟、滋潤，保持血液暢通。」

四、膝蓋-臀部不協調。要保護膝蓋，最好馬上就要注意膝蓋和臀部的協調。哲尼根說，即使光是椅子高度不合，坐下來的角度不對，就足以增加膝關節的壓力，「一定要讓膝蓋和臀部同高，或比臀部稍低。」這樣的高度，就不會增加膝關節的壓力。

五、鞋子的支撐不足。鞋子「不對腳」，不是最適合你的腳的話，全身都會遭殃。走路或光是站著，但膝蓋、腳踝、兩腳不協調的話，身體就要付出代價，全身骨骼、關節，特別是膝蓋關節，會承受額外的壓力。