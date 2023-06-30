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去除腳繭 這個居家清潔聖品比花錢治療更有效

編譯俞仲慈／即時報導
小蘇打(碳酸氫鈉，sodium bicarbonate)對於護膚具有多種功效。Image by Monfocus from Pixabay
小蘇打(碳酸氫鈉，sodium bicarbonate)對於護膚具有多種功效。Image by Monfocus from Pixabay

許多人的雙腳出現又粗又燥的老繭厚皮羞於見人，於是不惜花費40元去美容中心處理，但是一周後，老繭又再出現，煩不勝煩，對此，足部專家推薦便宜的小蘇打水浸泡法，可以輕鬆去除老繭而且效果持久。

足科醫師蘇珊娜·萊文(Suzanne Levine)表示，足部老繭就是乾燥、堅硬且厚實的皮膚，也是角蛋白(Keratin)積累的結果，是為保護上皮組織細胞免受損傷或壓力的蛋白質，不過足部敏感區域受到反覆摩擦，容易產生堅硬的角蛋白保護層，而且隨著年齡增長，皮膚水分流失，足部老繭會變得越來越嚴重。

以往一般民眾都是使用刺激性化學物質或浮石、腳銼等工具去除老繭，但通常效果不彰，因此醫師推薦居家清潔聖品小蘇打粉，可以自然、溫和去除老繭而且效果持久。

小蘇打(碳酸氫鈉，sodium bicarbonate)對於護膚具有多種功效，德州奧斯汀(Austin)皮膚科醫師萊因(Ted Lain)表示：「與許多常見的化學去角質劑不同，小蘇打沒有酸性也不粗糙，是敏感皮膚的完美去角質劑，不會損害皮膚表面。」而且還可以平衡皮膚pH值，緩解皮膚乾燥、龜裂、硬化等問題。

因此小蘇打足浴有助於軟化乾硬的老繭，並逐漸減少老繭產生，而且小蘇打粉的鹼性有助於中和腳臭、吸收腳汗，就像為雙足進行排毒SPA，聞起來純淨無味。

不過醫師提醒民眾使用小蘇打護膚前，務必稀釋後使用，並先在皮膚上測試，避免出現發紅等刺激反應。

小蘇打足浴非常簡單，在水盆中注入溫水、加入2-3湯匙小蘇打粉，攪拌均勻，將雙腳浸泡15-20分，再用毛巾擦乾雙腳，塗抹具有去角質和保濕效果的護足霜，醫師推薦CeraVe Renewing SA Foot Cream，在亞馬遜網購平台售價約22元。

為了達到最佳療效，醫師建議每周浸泡兩次小蘇打液，並添加其他天然物質，以提高去除效果，例如一杯溫牛奶倒入小蘇打水，富含脂肪的牛奶對於又硬又乾的皮膚是一種天然保濕劑，其乳酸成分等於溫和去角質；另外倒入一杯椰奶，其脂肪酸可滋潤、軟化硬皮；或是添加3湯匙蜂蜜，其保濕效果有助於皮膚吸收水分，進一步滋潤雙腳。

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