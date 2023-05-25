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每天大號才正常？醫生說不見得

編譯周靜芝 / 綜合報導
應該多久上一次大號？專家說，這並沒有一個明確的答案，完全取決於個人。取自Pixabay/g6f28e9418_1920
應該多久上一次大號？專家說，這並沒有一個明確的答案，完全取決於個人。取自Pixabay/g6f28e9418_1920

每個人都會排便，糞便可以顯示出整體健康的許多狀況。對某些人來說，排便是每天的例行公事，但對另一些人來說，可能就不那麼容易或順利。那麼，到底應該多久上一次大號？

專家說，這並沒有一個明確的答案；簡單地說，取決於個人。紐約大學朗格尼醫院胃腸病學家瑪莉艾卡（Anju Malieckal）接受新聞網站today.com訪問時說，每個人的消化道都不一樣，年齡、生活方式、飲食、壓力、身體狀況（例如腸躁症）和藥物等因素也有很大的影響。

一天該排便幾次？

雖然最好是定時排便，但時間表因人而異。瑪莉艾卡說，排便次數可以從一天幾次到一天一次或兩三天一次。她說，不是每個人都需要每天排便一次，因此，如果一天沒有排便，也不必太擔心。

排便習慣在成年期也會發生變化，克利夫蘭診所胃腸病學家克麗絲汀·李（Christine Lee）表示，隨著年齡增長，新陳代謝和能動性（消化道肌肉的收縮）會減慢，糞便在結腸中停留的時間也會變長，因此便秘會變得較為頻繁。

心理舒適度是另一個重要因素，Mayo診所護士卡絲柏（Jena Casper）說，這也算是「主場優勢」（home field advantage）；有些人就是不能在離開家的地方排便，例如在不同的廁所、在公司或學校，或出外旅行時。卡絲柏說，排便習慣會根據環境而改變，這很正常。

排便時間表 質量比數量重要

更多並不總是更好，克麗絲汀·李說，應該在排便時和排便後注意自己的身體，最佳線索是事後的感覺；如果感覺很好，空了、解脫了，而且沒有壓力或疼痛，這就是很好的現象。

她說，如果在排便後，仍然感覺有糞便殘留，或感覺骨盆裡有沈重感和壓力，那麼很可能沒有完成工作；這也被稱為不完全排便或不完全排空。

專家指出，如果發現排便或習慣有任何明顯變化，就應該去看醫生以排除更嚴重的原因。卡絲柏說，大便時疼痛、便血或更頻繁的腹瀉等問題可能是結腸癌的跡象，結腸癌是美國第三常見的癌症

可以多長時間不排便？

這個因人而異，有些人可以比其他人更長時間不排便。專家指出，一般來說，約三天後就該試著上一次大號。

瑪莉艾卡說，在48到72小時沒有排便後，如果感到腹部不適，但不是緊急狀況，可以服用非處方的瀉藥或大便軟化劑；有時像美達托（Metamucil）這樣的膳食纖維粉便可有助排空結腸。卡絲柏補充說，一定要多喝水，梅汁、溫熱的液體或咖啡等刺激物也可以讓排便變順暢。

如何定期排便

根據約翰霍普金斯醫學院的統計，全美約有400萬人經常便秘，這是腸胃科醫生最常見的案例。

如果想要更有規律的排便，專家建議多運動、多喝水、攝取足夠的纖維。食品和藥物管理局建議每天攝入28克的膳食纖維。卡絲柏說，很多人沒有攝取足夠的纖維，多吃水果蔬菜或服用纖維補充劑都有助於提高纖維攝入量。

專家指出，喝足夠的水非常重要，而且是在一天中隨時補充水分，不是等到一天結束時再灌一升水。此外，定期運動和減少壓力也可有助保持規律排便。

醫學 癌症 咖啡 肌肉 蔬菜

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